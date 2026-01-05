रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का है पत्नी दीपिका पादुकोण को बेसब्री से इंतजार, 40 जन्मदिन पर पति फिल्म को लेकर कही ये बात

दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मुंबई में एक खास मीट-एंड-ग्रीट में फैंस से मुलाकात की. उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सफलता के बीच अपने सिग्नेचर हेयर-फ्लिप जेस्चर से फैंस को दीवाना बना दिया. मीट-एंड-ग्रीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दीपिका धुरंधर की जबरदस्त सफलता का जश्न मनाते हुए अपने बाल पलटती हुई दिख रही हैं. क्लिप में जब होस्ट दीपिका से पूछता है कि क्या उन्होंने धुरंधर देखी है, तो दर्शक खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद वह शरारती "मीनिंगफुल" इशारा करती हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुश होकर दीपिका अपने बाल पलटती हैं और जश्न मनाते हुए खुशी से चिल्लाती हैं, वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. जब होस्ट मजाक में कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे दूसरी फिल्मों के बारे में बात कर सकते हैं, तो दीपिका कहती हैं, "यह सब परिवार का मामला है." एक कमेंट में लिखा था, "उन्होंने सभी फैंस से पूछा, 'क्या आप सबने धुरंधर देखी?' हमने हां कहा और फिल्म की तारीफ की, फिर उन्होंने अपने बाल पलटे."

दूसरे कमेंट में लिखा था, "यह बहुत प्यारा है. जाहिर है वह उसकी सफलता से खुश है. मुझे नफरत है कि कैसे विरोधी PR/फैंस ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह कभी रणवीर को सपोर्ट नहीं करती." "मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि वह अपने बालों के साथ जो कुछ भी कर रही है."

धुरंधर के बारे में

इस फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे शानदार कलाकार हैं. धुरंधर ने 31 दिनों में 1,207 करोड़ कमाए, जो यश की KGF 2 (1,200 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.