विज्ञापन

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का है पत्नी दीपिका पादुकोण को बेसब्री से इंतजार, 40 जन्मदिन पर पति फिल्म को लेकर कही ये बात

दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मुंबई में एक खास मीट-एंड-ग्रीट में फैंस से मुलाकात की.

Read Time: 2 mins
Share
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का है पत्नी दीपिका पादुकोण को बेसब्री से इंतजार, 40 जन्मदिन पर पति फिल्म को लेकर कही ये बात
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का है पत्नी दीपिका पादुकोण को बेसब्री से इंतजार
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मुंबई में एक खास मीट-एंड-ग्रीट में फैंस से मुलाकात की. उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सफलता के बीच अपने सिग्नेचर हेयर-फ्लिप जेस्चर से फैंस को दीवाना बना दिया. मीट-एंड-ग्रीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दीपिका धुरंधर की जबरदस्त सफलता का जश्न मनाते हुए अपने बाल पलटती हुई दिख रही हैं. क्लिप में जब होस्ट दीपिका से पूछता है कि क्या उन्होंने धुरंधर देखी है, तो दर्शक खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद वह शरारती "मीनिंगफुल" इशारा करती हैं.

‘साथ बिताए पलों के वीडियो देख आता है रोना', धर्मेंद्र के जाने के गम में अब भी डूबी हुई हैं हेमा मालिनी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुश होकर दीपिका अपने बाल पलटती हैं और जश्न मनाते हुए खुशी से चिल्लाती हैं, वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. जब होस्ट मजाक में कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे दूसरी फिल्मों के बारे में बात कर सकते हैं, तो दीपिका कहती हैं, "यह सब परिवार का मामला है." एक कमेंट में लिखा था, "उन्होंने सभी फैंस से पूछा, 'क्या आप सबने धुरंधर देखी?' हमने हां कहा और फिल्म की तारीफ की, फिर उन्होंने अपने बाल पलटे."

दूसरे कमेंट में लिखा था, "यह बहुत प्यारा है. जाहिर है वह उसकी सफलता से खुश है. मुझे नफरत है कि कैसे विरोधी PR/फैंस ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह कभी रणवीर को सपोर्ट नहीं करती." "मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि वह अपने बालों के साथ जो कुछ भी कर रही है."

ये दोनों बहनें हैं मशहूर एक्ट्रेस, इनके सुपरस्टार पिता को अमिताभ ने किया था रिप्लेस, तो एक पति है सलमान शाहरुख के टक्कर का स्टार, पहचाना ?

धुरंधर के बारे में

इस फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे शानदार कलाकार हैं. धुरंधर ने 31 दिनों में 1,207 करोड़ कमाए, जो यश की KGF 2 (1,200 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar 2, Dhurandhar 2 Movie, Dhurandhar 2 News, Dhurandhar 2 Update, Deepika Padukone 40th Birthdaym
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com