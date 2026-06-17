विज्ञापन

पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी यह बच्ची, 'दिलजले'से शुरू हुई लव स्टोरी, फिर इस तरह हेमा मालिनी की भतीजी बनी जूही चावला की देवरानी

यह बच्ची 90 की टॉप एक्ट्रेस हैं. यह सुपरस्टार हेमा मालिनी की भतीजी हो तो वहीं बाद में जूही चावला की देवरानी बनी.

Read Time: 3 mins
Share
पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी यह बच्ची, 'दिलजले'से शुरू हुई लव स्टोरी, फिर इस तरह हेमा मालिनी की भतीजी बनी जूही चावला की देवरानी
पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी यह बच्ची
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस मधु ने खुलासा किया कि फिल्म 'दिलजले' में उनकी भूमिका के कारण ही उनकी शादी हुई. आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान मधु ने बताया कि जब उनके पति ने उन्हें फिल्म में देखा, तो वह उन पर पूरी तरह से मोहित हो गए थे.'रोजा'अभिनेत्री ने  बताया, "इसी भूमिका ने मुझे मेरे पति से मिलवाया. मुझे लगता है कि मेरे पति ने यह फिल्म सिंगापुर में देखी थी और उन्हें लगा, 'ये लड़की कौन है? ये तो कमाल की है.' फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी इसी आदमी से हो गई है." जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि मधु ने 19 फरवरी 1999 को आनंद शाह से शादी की थी. कपल की दो बेटियां हैं - अमेया शाह और केया शाह.

यह भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस पर हॉरर फिल्मों की आंधी, ऑब्सेशन के बाद हॉन्टेड 3 डी की आंधी में उड़ी बॉलीवुड के दिग्गज सितारों की फिल्में

मधु के पति व्यवसायी जय मेहता के चचेरे भाई हैं, जिनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला से हुई है. फिल्म "दिलजले" की बात करें तो, इसका निर्देशन हैरी बावेजा ने किया है. इस प्रोजेक्ट में अजय देवगन, मधु और सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिका में हैं, जबकि परमीत सेठी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी सहायक भूमिकाओं में हैं. मधु को "दिलजले" में शबनम नामक एक महिला आतंकी की भूमिका निभाते हुए देखा गया था. इससे पहले मधु ने अजय देवगन के साथ फिल्म "फूल और कांटे" से बॉलीवुड में कदम रखा था. आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में उनके अभिनय की समीक्षकों ने भी दिल खोलकर सराहना की थी.

यह भी पढ़ें- अनुष्का शर्मा और दोस्तों के साथ लंदन के पार्क में समय बिताते दिखे विराट कोहली, बेटे अकाय को गोद में उठाए फोटो वायरल

उन्होंने बताया कि 'फूल और कांटे' के पहले दो गाने सिर्फ छेड़छाड़ पर आधारित हैं. लड़के कॉलेज कैंपस में मेरा पीछा कर रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं. मैं इसे रोमांस समझ रही थी और हम सब इसे रोमांस ही समझ रहे थे. मुझे उस लड़के से प्यार हो जाता है जो मुझे छेड़ रहा था और परेशान कर रहा था. आज के समय में आप इसे रोमांस कहेंगे और उसे जेल भेज देंगे. अगर कोई लड़का आज कॉलेज और कैंपस में आपका पीछा करे और ये सब करे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी."

लेखक के बारे में
img
प्रियंका तिवारी
Consulting News Writer
2014 में पत्रकारिता की शुरुआत. चौथी दुनिया, सन्मार्ग, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे संस्थानों में रिपोर्टिंग की बारीकियों को सीखा. फिल्म, टेक, हेल्थ, आर्ट ए... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini Niece Madhoo Shah, Hema Malini Niece Madhoo, Madhoo 5 Best Photos, Madhoo Actress, Madhoo Ajay Devgn
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com