पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी यह बच्ची, 'दिलजले'से शुरू हुई लव स्टोरी, फिर इस तरह हेमा मालिनी की भतीजी बनी जूही चावला की देवरानी

एक्ट्रेस मधु ने खुलासा किया कि फिल्म 'दिलजले' में उनकी भूमिका के कारण ही उनकी शादी हुई. आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान मधु ने बताया कि जब उनके पति ने उन्हें फिल्म में देखा, तो वह उन पर पूरी तरह से मोहित हो गए थे.'रोजा'अभिनेत्री ने बताया, "इसी भूमिका ने मुझे मेरे पति से मिलवाया. मुझे लगता है कि मेरे पति ने यह फिल्म सिंगापुर में देखी थी और उन्हें लगा, 'ये लड़की कौन है? ये तो कमाल की है.' फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी इसी आदमी से हो गई है." जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि मधु ने 19 फरवरी 1999 को आनंद शाह से शादी की थी. कपल की दो बेटियां हैं - अमेया शाह और केया शाह.

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मधु के पति व्यवसायी जय मेहता के चचेरे भाई हैं, जिनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला से हुई है. फिल्म "दिलजले" की बात करें तो, इसका निर्देशन हैरी बावेजा ने किया है. इस प्रोजेक्ट में अजय देवगन, मधु और सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिका में हैं, जबकि परमीत सेठी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी सहायक भूमिकाओं में हैं. मधु को "दिलजले" में शबनम नामक एक महिला आतंकी की भूमिका निभाते हुए देखा गया था. इससे पहले मधु ने अजय देवगन के साथ फिल्म "फूल और कांटे" से बॉलीवुड में कदम रखा था. आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में उनके अभिनय की समीक्षकों ने भी दिल खोलकर सराहना की थी.

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उन्होंने बताया कि 'फूल और कांटे' के पहले दो गाने सिर्फ छेड़छाड़ पर आधारित हैं. लड़के कॉलेज कैंपस में मेरा पीछा कर रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं. मैं इसे रोमांस समझ रही थी और हम सब इसे रोमांस ही समझ रहे थे. मुझे उस लड़के से प्यार हो जाता है जो मुझे छेड़ रहा था और परेशान कर रहा था. आज के समय में आप इसे रोमांस कहेंगे और उसे जेल भेज देंगे. अगर कोई लड़का आज कॉलेज और कैंपस में आपका पीछा करे और ये सब करे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी."