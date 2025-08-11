मधु की बेटियों की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देखकर कहेंगे- नानी हेमा मालिनी की तरह सुपरस्टार बनेंगी...

फूल और कांटे की एक्ट्रेस मधु आपको याद होंगी. उन्होंने अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर से डेब्यू किया था. वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म रोजा में लीड रोल में दिखी थीं. मधु आज 55 साल की हैं. वह आज भी एक्टिव हैं. फिल्मों और शोज में नजर आती हैं, वहीं वह इंस्टाग्राम के जरिए फैंस जुड़ी रहती हैं. आए दिन वह अपनी फोटो वीडियो डालती रहती हैं. दरअसल मधु ने तमिल सिनेमा से अभिनय में कदम रखा था. फिलहाल वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं.

मधु सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और दोनों बेटियों के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं, मधु की बेटियां अब बड़ी हो गई हैं और बेहद खूबसूरत दिखती हैं.

मधु ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में अपनी जुड़वां बेटियों की तस्वीर शेयर की हैं. फैंस भी मधु और उनकी बेटियों से कनेक्टेड रहते हैं और आए दिन उनके फोटो पर प्यार लुटाते रहते हैं.

मधु की बेटियों का नाम अमेया और किआ शाह है. मधु की दोनों ही बेटियां बड़ी हो गई हैं और फिल्मों में काम करने लायक हो गई हैं.

दोनों की खूबसूरती देखकर लगता है कि दोनों फिल्मों में काम कर सकती हैं. अमेया और किआ दोनों ही जुड़वां बहनें सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

अमेया और किया बेहद ग्लैमरस हैं और बेहद लग्जरी लाइफ जीती हैं. मधु और उनकी बेटियों की फोटो जब भी सोशल मीडिया पर आती है, वायरल हो जाती है.

इन सबके अलावा मधु वर्कआउट करती हैं और एक फिट एक्ट्रेस की कैटेगरी में शुमार हैं. मधु अपने वर्कआउट के वीडियो भी शेयर करती हैं.

कम ही लोगों को पता होगा कि मधु रिश्ते में जूही चावली की देवरानी लगती हैं. जूही और मधु के पति रिश्ते में चचेरे भाई हैं.

यही नहीं हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार और ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी रिश्ते में मधु की बुआ लगती हैं.

मधु के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार विजय राज और श्रेयस तलपड़े स्टारर साइकोलॉजिकल थ्रिलर हिंदी फिल्म कर्तम भुगतम (2024) में नजर आई थीं. मधु की हिट फिल्मों में दिलजले, नीलगिरी, जेंटलमैन और एलान शामिल हैं.