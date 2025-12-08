हेमा मालिनी को बर्थडे पर बार-बार सता रही धर्मेंद्र की याद, शेयर की अनदेखी फोटो, लिखा- हैप्पी बर्थडे डियर लव

8 दिसंबर को धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर हेमा मालिनी ने कुछ फोटो शेयर कीं और उन्हें डेडिकेट करते हुए एक लंबा नोट लिखा. हेमा मालिनी ने पहले अपनी पोस्ट एक्स पर शेयर की थी. अपने लंबे इमोशनल पोस्ट में हेमा मालिनी ने अपने साथी धर्मेंद्र और उनके प्यार और साथ को याद किया. उसके बाद 8 दिसंबर की शाम करीब 9.15 या 9.20 पर वही पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी शेयर की. उनकी इस पोस्ट से साफ है कि आज का ये खास दिन हेमा को अपने पति धर्मेंद्र के बिना बहुत ही सूना और खाली महसूस हो रहा है. हेमा ने अपने कैप्शन में भी ऐसी बातें लिखी थीं जो जाहिर करती हैं कि इनके बीच का प्यार कितना गहरा था.

हेमा मालिनी ने अपनी पोस्ट की शुरुआत कुछ इस तरह की, "धरम जी. जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे दिल. दो हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं जब आप मुझे इस टूटे दिल के साथ छोड़ गए. धीरे-धीरे टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हूं और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा रूह से मेरे साथ रहेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी साथ में बिताई जिंदगी की खुशनुमा यादें कभी मिट नहीं सकतीं और बस उन पलों को दोबारा जीने से मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है. मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं हमारे साथ बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार को पक्का करती हैं और उन सभी खूबसूरत, खुशनुमा यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी."

हेमा ने आगे कहा, "आपके जन्मदिन पर, भगवान से मेरी दुआ है कि वह आपको शांति और खुशी की दौलत दे, जिसके पूरी तरह से हकदार हैं. जन्मदिन मुबारक हो डियर लव" धर्मेंद्र के साथ दो फोटो शेयर करते हुए हेमा ने लिखा, “हमारे खुशी भरे ‘साथ' पल.”



इससे पहले, सनी देओल और ईशा देओल ने भी अपने पिता को याद करते हुए दो दिल को छू लेने वाले पोस्ट शेयर किए थे. सनी देओल ने एक वीडियो और ईशा ने उनके साथ कुछ फोटो पोस्ट कीं.

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। इससे पहले, सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।