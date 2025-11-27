विज्ञापन

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं पहुंचीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, जानें क्या थी वजह !

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रेयर मीट रखी गई. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं.

धर्मेंद्र के प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुईं हेमा मालिनी और बेटियां
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रेयर मीट रखी गई. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे और दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं. गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके जाने के बाद पूरा बॉलीवुड सदमे में है. 

प्रेयर मीट में देओल परिवार के सदस्य- सनी देओल, बॉबी देओल समेत तमाम रिश्तेदार मौजूद थे. इसके अलावा रेखा, सलमान खान, आर्यन खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी जैसे कई सेलिब्रिटी पहुंचे. सिंगर सोनू निगम भी इस मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र के मशहूर गानों को गाकर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी.

हेमा मालिनी और उनकी बेटियां प्रेयर मीट में नहीं दिखीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में से पहली थीं. हेमा मालिनी ने अपने एक्स (X) पोस्ट में बेहद इमोशनल मैसेज लिखा. उन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि वह सिर्फ उनके पति ही नहीं, बल्कि दोस्त, गाइड और जिंदगी के हर कदम पर उनका सहारा थे. हेमा ने लिखा, "धर्म जी…वह मेरे लिए बहुत कुछ थे. एक प्यार करने वाले पति, हमारी बेटियों एशा और अहाना के पिता, दोस्त, दार्शनिक, गाइड…मेरे हर सुख-दुख के साथी. मेरा व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता".

हालांकि हेमा और उनकी बेटियां प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा को हेमा मालिनी के घर के बाहर देखा गया. बताया जा रहा है कि प्रेयर मीट के बाद कुछ सेलेब्रिटी हेमा मालिनी के घर पहुंचकर उन्हें निजी तौर पर श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त कर रहे थे. आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी. उस समय धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके चार बच्चे- सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल पहले से थे. हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं– ईशा और अहाना.
 

