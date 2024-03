इस वजह से पहले धर्मेंद्र से शादी करने के खिलाफ थीं हेमा मालिनी, कहा था- वो गुड लुकिंग थे लेकिन...

हेमा मालिनी ने खुद किया था खुलासा

सिमी गरेवाल के शो में एक बार हेमा मालिनी ने खुद इस बात को कबूल किया कि, शुरू में, वह धर्मेंद्र से शादी करने के विचार के सख्त खिलाफ थी, भले ही वह उनसे बहुत प्यार करती थीं. उन्होंने कहा, ‘कोई भी कह सकता है कि वह बहुत अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उस व्यक्ति से शादी करनी होगी. इसलिए, मैंने उसके साथ काम करना जारी रखा, लेकिन इस इरादे से बिल्कुल नहीं कि मैं इस व्यक्ति से शादी करने जा रही हूं. मैं कहीं न कहीं सोचती थी कि अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं उनके जैसे किसी से ही शादी करूंगी. वह नहीं, निश्चित रूप से नहीं. लेकिन ऐसा हुआ, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते.'

ऐसे लिया फैसला

हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, काफी समय बिताया जिससे उनका रिश्ता मजबूत हुआ. उन्हें वह दिन अच्छी तरह याद है जब उन्होंने धर्मेंद्र से अचानक शादी करने के लिए कहा था और वह तुरंत तैयार हो गए थे. उन्होंने कहा, “यो तो साफ है कि कोई भी माता-पिता इस तरह की शादी पसंद नहीं करेंगे. लेकिन मेरे लिए कुछ और तय करना मुश्किल था. मैं उनके काफी करीब थी, हम इतने लंबे समय तक साथ थे और अचानक किसी और से शादी के बारे में सोचना, मुझे नहीं लगता कि यह सही है. इसलिए मैंने उन्हें फोन किया और कहा, 'तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी.' उन्होंने कहा, 'हां, मैं तुमसे शादी करूंगा.'

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)