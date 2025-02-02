विज्ञापन
कई सुपरहिट फिल्में दे चुके इस एक्टर को बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड एक्टर कहें तो गलत नहीं होगा. इन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इंडस्ट्री में कभी उन्हें वो जगह नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे.

ऐश्वर्या के साथ रोमांस, करिश्मा से टूटी थी सगाई, तमिलनाडू की मुख्यमंत्री को करना चाहता था डेट, 49 की उम्र में भी कुवांरा है यह एक्टर, पहचाना?     
ऐश्वर्या के साथ रोमांस कर चुका है यह बच्चा
कई सुपरहिट फिल्में दे चुके इस एक्टर को बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड एक्टर कहा गया. हालांकि अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर से वह फैंस के दिलों में छा गया है. अक्षय ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इंडस्ट्री में कभी उन्हें वो जगह नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे. वह कई बार फिल्मों से दूर हुए और हर बार दमदार अंदाज में कमबैक किया. 49 साल के हो चुके अक्षय खन्ना ने आज तक शादी नहीं की है, लेकिन अक्षय खन्ना का नाम उस दौर की कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा....और क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ उनकी शादी होते होते रह गई..कम ही लोगों को पता होगा कि वह आमिर खान की कल्ट फिल्म दंगल के लिए मेकर्स की पहली पसंद थे.

हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की. 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना 80 के दशक के स्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं. उन्होंने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल और लॉरेंस स्कूल लवडेल, ऊटी से पढ़ाई की. अक्षय पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन स्पोर्ट्स में माहिर थे. 17 साल की उम्र में अक्षय खन्ना ने सिर्फ इसीलिए कॉलेज का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो फेल हो जाएंगे. अक्षय महीनों तक पिता विनोद खन्ना को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी है. एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पिता को सच बता दिया. तभी यह तय हुआ कि अक्षय फिल्मों में करियर बनाएंगे. ऐसा अक्षय ने मिड-डे से बातचीत में शेयर किया था. हीरो बनने के लिए उन्होंने किशोर नमित स्कूल से एक्टिंग सीखी.

 अक्षय खन्ना ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म उन्हें इसीलिए मिली, क्योंकि उनके पिता विनोद खन्ना के इसमें पैसे लगे थे. विनोद खन्ना फिल्म शुरू होने से पहले गोदरेज सिंथॉल सुपरमॉडल कॉन्टेस्ट के जज बने थे. इस कॉन्टेस्ट में बिपाशा बसु ने जीत हासिल की थी, उस समय वो फिल्मों में नहीं आई थीं.विनोद खन्ना ने बिपाशा का टैलेंट पहचानते हुए उन्हें हिमालय पुत्र का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया. बिपाशा के इनकार के बाद अंजला झावेरी ने अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू किया.

हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर के लिए स्टार स्क्रीन अवॉर्ड मिला. बाद में अक्षय बॉर्डर, लावारिस, आ अब लौट चलें जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये फिल्में उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुईं. 1999 में हिट फिल्म ताल से अक्षय को पॉपुलैरिटी मिली. 1999 में ही अक्षय की दहक भी फ्लॉप हो गई और उन्होंने एक साल का ब्रेक ले लिया. बाद में 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है उन्होंने दमदार वापसी की. आगे वह रेस, आपकी खातिर, गांधी माय फादर, गली-गली चोर है जैसी फिल्मों में नजर आए.

अक्षय अपने बाल्ड लुक को लेकर भी बेहद चर्चा में रहते हैं. यह समस्या अक्षय के साथ 19 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक एक्टर के लिए उसका लुक सबसे ज्यादा मायने रखता है. ठीक वैसे ही जैसे किसी फुटबॉलर के लिए उसके पैर. बाल झड़ने के बावजूद अक्षय ने कभी दूसरे अभिनेताओं की तरह विग और पैच लगाने के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने अपनी कमी को अपना लिया. आज अक्षय का बाल्ड लुक ही उनका आइकॉनिक लुक है.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो 48 साल के हो चुके अक्षय आज भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में शामिल हैं. ना उन्होंने शादी की और ना करना चाहते हैं. हालांकि उनका नाम करिश्मा कपूर, तारा शर्मा जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा. करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनके करीबी दोस्त विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना से हो जाए. जब ये प्रस्ताव उन्होंने विनोद खन्ना को दिया तो वो मान गए. दोनों ने शादी तय कर दी, लेकिन जैसे ही ये बात करिश्मा की मां बबीता तक पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया. बबीता के इनकार के बाद दोनों की शादी टूट गई.

बता दें कि अक्षय एक समय साया फेम एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे. अक्षय अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं. हालांकि जब वो कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में पहुंचे तो उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी. रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय खन्ना और तारा के ब्रेकअप का कारण जॉन अब्राहम थे. तारा ने जॉन के लिए अक्षय से रिश्ता तोड़ा था.सिमी गरेवाल के चैट शो में अक्षय ने खुलासा किया था कि वो तमिलनाडु की पूर्व सीएम और दिवंगत जे. जयललिता को डेट करना चाहते थे. अक्षय ने बताया कि उनमें कई खूबियां हैं जो उन्हें आकर्षित करती थीं.

आपको जान कर हैरानी होगी कि आमिर खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक तारे जमीन पर पहले अक्षय को मिली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते अक्षय को फिल्म में टीचर राम निकुंज का रोल देना चाहते थे, लेकिन उनकी सीधी बातचीत नहीं थी. एक दिन प्रोड्यूसर आमिर से मिले तो उनसे कहा कि अक्षय खन्ना से मुलाकात करवा दो, क्योंकि दिल चाहता है के बाद से अक्षय- आमिर दोस्त थे. आमिर ने प्रोड्यूसर से कहा जब तक मैं खुद फिल्म को पसंद न करूं तो मैं किसी और को उस फिल्म के लिए सलाह कैसे दे सकता हूं. तब प्रोड्यूसर ने आमिर को वो स्क्रिप्ट सुनाई तो आमिर को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद रोल करने की बात कही.2012 से 2016 तक इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद अक्षय ने फिल्म ढिशूम से कमबैक किया. इसके बाद वह मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375 जैसी फिल्मों में नजर आए.2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 में अक्षय के रोल को खूब पसंद किया गया. उन्होंने सिनेमा में हर तरह के रोल किए. कभी हीरो तो कभी विलेन में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. अब वह 'छावा' में औरगंजेब के रोल में दिखाई देंगे. दर्शकों को बेसब्री से उनकी फिल्म के रिलीज का इंतजार है.

Akshaye Khanna, Akshaye Khanna Age, Akshaye Khanna All Movies, Akshaye Khanna Upcoming Movie, Akshaye Khanna Father
