Happy Patel Review: सिनेमाघरों में आई आमिर खान की हैप्पी पटेल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू

Happy Patel Social Media Review In India: आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत नई जासूसी कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' लेकर आए हैं, जो 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में आमिर खान और इमरान खान के अलावा लीड रोल में वीर दास, मोना सिंह और मिथिला पालकर नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि इस फिल्म का निर्देशन भी वीर दास ने किया है, जिसके ट्रेलर की पिछले दिनों खूब चर्चा हो रही थी. वहीं अब फिल्म आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में आने के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्स पर फिल्म का रिव्यू दे दिया है.

हैप्पी पटेल का सोशल मीडिया रिव्यू

You often comes across instagram reels with warning: "Please Use Headphones" 🎧 #HappyPatel is that kind of a film



You'll feel like watching it with headphones even in theatre 😂

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, अक्सर आपके पास इंस्टाग्राम पर रील्स आती हैं कि हैडफोन का इस्तेमाल करें. ऐसी ही हैप्पी पटेल फिल्म है. ऐसा लगेगा कि थियेटर में आप हेडफोन लगाकर मूवी देख रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, आप हैप्पी पटेल के लिए तैयार नहीं हैं. अगर आपको द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और द डिक्टेटर का ह्यूमर पसंद आया था, तो यह एक जबरदस्त एंटरटेनर फिल्म है. डायलॉग्स शानदार हैं, भले ही किसी बात का कोई मतलब नही है. वीर दास क्रेजी, वाइल्ड और क्या नहीं है! आमिर खान के कैमियो के लिए तैयार रहें जो हाल के सबसे अच्छे कैमियो में से एक है. इमरान खान का कैमियो थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन जो हिस्सा काम करता है वह बहुत अच्छा है.

You are not prepared for #HappyPatel. One hell of an entertainer if you enjoyed the humour of The Bads of Bollywood and The Dictator. Dialogues are outstanding even though nothing makes sense. #VirDas is CRAZY, WILD and what not! He has one agenda and that is to make sure you…

हैप्पी पटेल के ट्रेलर की हुई थी खूब चर्चा

#HappyPatel – Short, Honest take:

Light, silly and self-aware comedy that doesn't pretend to be anything bigger than fun. The jokes land more often than they miss, and the film runs on timing, not logic which actually works here.



Aamir Khan: sharp cameo energy minimal screen…

हैप्पी पटेल के ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को हंसाने और चौंकाने वाले अंदाज में हुई थी, जिसमें एक्टर वीर दास बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए. वह एक ऐसे दिलचस्प जासूस के रूप में सामने आए, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन की परीक्षा में सात बार फेल हो चुके हैं. ट्रेलर में दिखाया गया था कि अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें गोवा में एक मिशन पर भेजा जाता है. मिशन का मकसद केवल इतना है कि वह स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाएं, लेकिन काम शुरू होते ही मजेदार परिस्थितियां देखने को मिलती हैं. उनकी हर कोशिश हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है.

हैप्पी पटेल के बारे में

वीर दास के अलावा ट्रेलर में मोना सिंह खलनायिका 'मामा' की भूमिका में नजर आ रही हैं. जबकि एक्ट्रेस मिथिला पालकर को वीर दास की गर्लफ्रेंड के रोल में देखा जा सकता है. इसके अलावा ट्रेलर के आखिर में इमरान खान को अनदेखे अवतार में देखने को मिला. खास बात यह है कि वह दस साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इतना ही नहीं आमिर खान का कैमियो भी ट्रेलर में देखने को मिला था, जिसने फैंस का ध्यान खींचा था. इस फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास ने अमोघ रणदिवे के साथ मिलकर तैयार की है.