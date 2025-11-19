विज्ञापन

जिस चिंकी ने छेड़े थे मुन्ना के दिल के तार, उसका 22 साल बाद भी नहीं कम हुआ जलवा, फोटो देख फैंस बोले- मुन्नाभाई 3 बनाओ

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी स्माइल से ही लोगों पर जादू चला दिया था. कोई भी फिल्म हिट कराने के लिए उनकी स्माइल और मासूमियत ही काफी थी. उन्हीं में से एक ग्रेसी सिंह भी हैं.

Gracy Singh Photo: ग्रेसी सिंह की लेटेस्ट फोटो वायरल
Munna Bhai MBBS Actress Photo: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी स्माइल से ही लोगों पर जादू चला दिया था. कोई भी फिल्म हिट कराने के लिए उनकी स्माइल और मासूमियत ही काफी थी. उन्हीं में से एक ग्रेसी सिंह भी हैं. ग्रेसी ने अपने फिल्मी करियर में कई मूवीज और शो में काम किया है. उनकी कई फिल्में बेशक फ्लॉप रही हों, लेकिन फैंस को कभी ग्रेसी से शिकायत नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी एक्टिंग के साथ मासूमियत से लोगों को दीवाना बना लेती थीं.

Gracy Singh ने आफताब शिवदसानी के साथ फिल्म मुस्कान में काम किया था. इस फिल्म के गाने इतने फेमस हो गए थे कि ग्रेसी हर जगह छा गई थीं. ये फिल्म 2004 में आई थी और ग्रेसी के तब और अब के लुक में जमीन आसमान का फर्क आ गया है. ग्रेसी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके तब और अब के लुक में बहुत अंतर आ गया है. हालांकि जो नहीं बदला है वो उनकी स्माइल और मासूमियत है.

ग्रेसी की लेटेस्ट फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह बहुत अलग दिख रही हैं. एक यूजर ने फोटो पर कमेंट कर लिखा, 'मुस्कान मूवी मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, बचपन में उसके लिए सीडी प्लेयर और सीडी किराए पे लिया था'. दूसरे ने लिखा, 'लगान गंगाजल, मुस्कान...सिंपल एक्ट्रेस जिसमें कोई एटिट्यूड नहीं है'. एक ने लिखा, 'अरे मामू जे तो अपनी चिंकी भाभी है'. एक और लिखते हैं, 'क्या से क्या हो गया. बहुत बदल गई हैं ग्रेसी'. एक और ने लिखा, "मुन्ना भाई में देखा था आपको. 22 साल भी वैसी ही हैं आप. मुन्ना भाई ३ में बस देखना चाहते हैं".

