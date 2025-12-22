मुंबई में एनाकोंडा ने मचाया कहर, समुद्र से निकलकर रेलवे स्टेशन तक हाहाकार- देखें वीडियो

हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एनाकोंडा' इस क्रिसमस पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. पॉल रड और जैक ब्लैक अभिनीत यह फिल्म रोमांच, कॉमेडी और खतरनाक एडवेंचर का अनोखा मिश्रण पेश करेगी. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक फैन की ओर से बनाया गया AI वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई की सड़कों पर एक बड़ा और खतरनाक एनाकोंडा घूमता नजर आ रहा है. वीडियो को सोशल मीडिया यूजर खूब पसंद कर रहे हैं.

इस वीडियो में मुंबई के व्यस्त इलाकों में बड़ा सा एनाकोंडा दिखाया गया है, जो शहर में अफरा-तफरी मचा रहा है. एक क्लिप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) के आसपास यह विशाल एनाकोंडा यात्रियों के बीच हंगामा करता दिख रहा है. लोग हैरान रह जाते हैं और भागने लगते हैं. ये सीन इतने जीवंत हैं कि देखने वाले चौंक जाते हैं. इंस्टाग्राम पर ये वीडियोज लाखों व्यूज बटोर चुके हैं और फैंस की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं.

बात करें फिल्म 'एनाकोंडा' की तो यह एक मेटा कॉमेडी है, जहां दो दोस्त अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्म का रीमेक बनाने अमेजन जंगल जाते हैं, लेकिन वहां असली विशाल एनाकोंडा से सामना हो जाता है. पॉल रड और जैक ब्लैक की जोड़ी दर्शकों को खूब हंसाएगी और डराएगी भी. फिल्म में स्टीव जान, थैंडीवे न्यूटन, डेनिएला मेल्चियोर और सेल्टन मेलो जैसे कलाकार भी हैं.

निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म जीवंत थ्रिलर, मजेदार गलतियों और रोमांचक एक्शन से भरी है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया इस फिल्म को 25 दिसंबर 2025 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज कर रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले यह वायरल AI वीडियो शहर में उत्साह बढ़ा रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मुंबई में एनाकोंडा का आना फिल्म को और रोचक बना रहा है.