Govinda Hospitalised: गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, देर रात पहुंचे अस्पताल, पढ़ें लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

Govinda Hospitalised: गोविंदा को बुधवार (12 नवंबर) को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Govinda Hospitalised: गोविंदा अस्पताल में भर्ती
नई दिल्ली:

Govinda Hospitalised: बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गोविंदा को बुधवार (12 नवंबर) को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाने से पहले एक्टर को बेचैनी महसूस हो रही थी. गोविंदा के हेल्थ पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, "वह थोड़ा बेचैन महसूस कर रहे थे. सभी टेस्ट हो चुके हैं और अब हम रिपोर्ट और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार कर रहे हैं. अब उनकी हालत स्थिर है."

गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एक्टर धर्मेंद्र से मुलाकात की थी. एक वीडियो में उनके चेहरे पर गंभीर भाव लिए उन्हें अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया था.

गोविंदा को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था

यह दूसरी बार है जब एक साल में गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्टर को पिछले साल 1 अक्तूबर को एक गोली लग गई थी. इसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया था. कथित तौर पर उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जिससे उनके घुटने में गोली लग गई.

घटना सुबह लगभग 4:45 बजे हुई. मुंबई पुलिस के अनुसार, गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी गलती से रिवॉल्वर चल गई.

घटना के तीन दिन बाद गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा के साथ अस्पताल पहुंचे थे.

उन्होंने मीडियाकर्मियों और फैन्स का हाथ जोड़कर अभिवादन किया. उन्होंने अपने घर के बाहर इंतजार कर रहे जर्नलिस्ट से कहा, "मैं कोलकाता में एक शो के लिए निकलने वाला था. सुबह के लगभग 5 बज रहे थे और उस समय वह गिरी और चल पड़ी. जो हुआ उससे मैं हैरान रह गया और जब मैंने नीचे देखा, तो खून का फव्वारा दिखाई दिया. फिर मैंने एक वीडियो बनाया और डॉक्टर से बात की और अस्पताल में भर्ती हो गया."

