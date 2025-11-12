विज्ञापन

गोविंदा इस समय मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं. न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की सलाह के बाद मेडिकल जांच करवा रहे हैं. उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने आईएएनएस को बताया कि रिपोर्ट का इंतजार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं.

Govinda Health Update: न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह के बाद गोविंदा ने करवाई जांच, रिपोर्ट का इंतजार...
न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह के बाद गोविंदा ने करवाई जांच
नई दिल्ली:

गोविंदा इस समय मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं. न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की सलाह के बाद मेडिकल जांच करवा रहे हैं. उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने आईएएनएस को बताया कि रिपोर्ट का इंतज़ार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में संपर्क करने पर सिन्हा ने बताया, 'उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था. उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और इसी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है. डॉक्टर जांच कर रहे हैं. उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था और डॉक्टर जल्द ही उनकी जांच करेंगे.'

गोविंदा को तड़के अपने आवास पर बेहोश होने के बाद तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने आईएएनएस को इस अपडेट की पुष्टि की. उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए लगभग 1 बजे अस्पताल ले जाया गया.

ललित ने यह भी बताया कि अपने आवास पर बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने के एक दिन बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑनलाइन आए एक वीडियो में, 'राजा बाबू' स्टार को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा गया था.एक साल के भीतर अभिनेता को दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिछले साल अक्टूबर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से पैर में चोट लगने के बाद उन्हें इसी अस्पताल में उन्हे भर्ती कराया गया था.

 'हीरो नंबर 1' अभिनेता के घुटने के नीचे चोट लगी थी और गोली को सुरक्षित निकालने के लिए आईसीयू में एक घंटे तक सर्जरी की गई थी. रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी गलती से गोली चल गई.

