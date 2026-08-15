फराह खान बेटी अन्या-दीवा को लेकर हुईं चिंतित, आकांक्षा चौधरी को बताई सच्चाई, बोलीं-  ‘उन्हें लगता है कि वे बदसूरत हैं’

फराह खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जुड़वां बच्चों की बचपन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, लेकिन फिल्ममेकर ने अपने बच्चों के साथ हाल की तस्वीरें पोस्ट करने से ज्यादातर परहेज किया है. फिल्ममेकर और यूट्यूबर के पति शिरीष कुंदर के साथ तीन बच्चे हैं. तीन जुड़वां बच्चे - दिवा, अन्या और जार. 'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी के साथ अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में फराह ने बताया कि उनकी बेटियों को अपने लुक्स को लेकर चिंता रहती है.



फराह ने क्या कहा?

व्लॉग में, फराह ने आकांक्षा से इंडस्ट्री में अब तक के उनके सफर के बारे में पूछा. आकांक्षा ने स्प्लिट्सविला में आने से पहले पेजेंट्स में हिस्सा लिया था, उन्होंने बताया कि पहले उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. उन्होंने खुलकर कहा, "मुझे तो मैं दुनिया में सबसे बदसूरत लगती थी." इसके बाद आकांक्षा ने फराह को अपनी टीनएज की पुरानी तस्वीरें दिखाईं और कहा कि कम उम्र में वह बहुत इनसिक्योर महसूस करती थीं. इस पर फराह ने जवाब दिया, "फिर मेरी बेटियों से मिलो! उन्हें भी लगता है कि वे बहुत बदसूरत हैं." आकांक्षा ने कहा कि वह उनसे मिल चुकी हैं और वे बहुत प्यारी हैं.

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आकांक्षा ने आगे कहा कि अब वह एक महिला के तौर पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं, बिना मेकअप के भी. फराह ने कहा कि 'लॉक अप' शो में बिना मेकअप के भी वह खूबसूरत लग रही थीं. फराह ने यह भी माना कि वह तब 'हैरान' रह गई थीं जब आकांक्षा ने शो में अपना दूसरा रूप दिखाया—श्रेया कालरा की बेडशीट पर पानी फेंक दिया और उनसे बुरी तरह झगड़ा किया. मई में फराह ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट कीं, उनके बच्चे ग्रेजुएट हो गए थे. वे इस साल अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे.

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फराह ने अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात की

पिछले साल, काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' (Two Much) शो के एक एपिसोड में फराह ने बताया कि जब उनके पास कोई फिल्म नहीं थी और वह डायरेक्शन नहीं कर रही थीं, तो उन्होंने YouTube आजमाने का फैसला किया. उन्होंने खुलकर यह भी माना कि तीन बच्चों को कॉलेज भेजना महंगा है, और उनके नए करियर से इस चुनौती से निपटने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा, "जब मेरी फिल्म नहीं बन रही थी और मैं डायरेक्शन नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा—चलो, YouTube पर कुछ करती हूं. साथ ही, मेरे 3 बच्चे हैं जो अगले साल यूनिवर्सिटी जाएंगे, और यह बहुत महंगा है." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हुए YouTube पर एक शो शुरू करती हूं और वह चल पड़ा."