लाफ्टर शेफ्स 3 का आया प्रोमो, कश्मीरा शाह ने हरपाल सिंह सोखी ने रिक्रिएट किया सैयारा का सीन, भड़के कृष्णा

लाफ्टर शेफ्स 3 का पहला प्रोमो आ गया है, जिसमें शो के कंटेस्टेंट की एंट्री होती दिख रही है. वहीं फैंस बी हंसने पर मजबूर हो गए हैं. 

नई दिल्ली:

लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 3 का कलर्स टीवी पर 22 नवंबर से रात 9 बजे शनिवार और रविवार को प्रीमियर होने वाला है. वहीं इस बार कुछ नए सदस्य शो में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे. हालांकि कुछ पुराने सेलेब्स भी हैं, जो शो में दिखेंगे. इसी बीच मेकर्स ने शो का जबरस्त प्रोमो शेयर किया है, जिसमें होस्ट के तौर पर भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी लौटते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कृष्णा अभिषेक, अली गोनी बीच में ही अपनी टीम अनाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एल्विश यादव और करण कुंद्रा अपनी ट्रॉफी के साथ स्टेज पर एंट्री करते हैं. लेकिन जिसे देख सभी की हंसी छूटती है वो हैं शेफ हरपाल सिंह और कश्मीरा शा की बाइक पर एंट्री. 

लाफ्टर शेफ सीजन 3 के प्रोमो में कश्मीरा शाह और शेफ हरपाल सिंह को अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा के एक आइकॉनिक सीन को कॉपी करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा ईशा सिंह, ईशा मालवीय और तेजस्वी प्रकाश की ग्रैंड एंट्री प्रोमो में दिखाई दे रही ह. जबकि एल्विश यादव और करण कुंद्रा की ट्रॉफी के साथ एंट्री भी प्रोमो में देखने को मिल रही है.

बता दें इस बार लाफ्टर शेफ्स 3 में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव, कृष्णा अभिषेक, जन्नत जुबैर, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, विवियन डिसेना, ईशा मालवीय, अली गोनी, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल नजर आने वाले हैं. 

लाफ्टर शेफ्स 3 के नए प्रोमो को देखने के बाद फैंस ने एक्साइटमेंट जाहिर किया है और वह लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. बता दें कि इससे पहले लाफ्टर शेफ्स 1 और लाफ्टर शेफ्स 2 काफी पॉपुलर रहे हैं. 

