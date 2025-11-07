कश्मीरा शाह के पहले पति नहीं है कृष्णा अभिषेक, एक रात की मुलाकात, जो बनी उम्रभर का साथ

ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते अक्सर वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक की कहानी कुछ अलग है. दोनों आज भी उतने ही पागलपन भरे अंदाज में एक-दूसरे से प्यार करते हैं जितना 18 साल पहले करते थे. 11 साल की शादी और दो प्यारे बच्चों के बावजूद इनके बीच वही मस्ती, वही नोकझोंक और वही रोमांस बरकरार है. मगर इस कहानी की शुरुआत इतनी रोमांटिक नहीं थी, बल्कि कुछ हैरान करने वाली थी. चलिए, आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई ये फिल्मी से भी फिल्मी लव स्टोरी.

जब जयपुर बना मोहब्बत का शहर

कहानी की शुरुआत होती है गुलाबी नगरी जयपुर से, जहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी. वहीं पहली बार कृष्णा अभिषेक की नजर पड़ी ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस कश्मीरा शाह पर. कृष्णा उस वक्त नए थे, और कश्मीरा पहले से ही पॉपुलर फेस. दोनों के बीच बातें शुरू हुईं, फिर दोस्ती का सिलसिला चला. एक शाम कश्मीरा ने उन्हें होटल में डिनर के लिए बुलाया और वही डिनर बन गया इनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़. कृष्णा मजाक में कहते हैं, उस डिनर के बाद मैं कभी वापस नहीं गया, बस उनकी जिंदगी में बस गया.

दोस्ती से दिल तक का सफर

कृष्णा आज भी हंसते हुए याद करते हैं कि शुरुआत में उन्हें खुद यकीन नहीं था कि ये रिश्ता चलेगा. वो बोले, 'कश्मीरा उस वक्त बेहद हॉट और पॉपुलर थीं. मैं सोचता था, देखो, मैं कश्मीरा शाह को डेट कर रहा हूं'. दोनों ने कई साल तक बिना किसी वादे या प्लान के बस जिंदगी का मजा लिया. उन्हें लगा ये रिश्ता कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन प्यार कब गहराई में उतर गया, खुद उन्हें पता नहीं चला. कृष्णा कहते हैं, 'लोग कहते हैं मुझे दो चीजें पसंद हैं कश और कैश, लेकिन असल में मुझे सिर्फ कश्मीरा चाहिए थी'.

प्यार जिसने सबको चुप करा दिया

कश्मीरा ने बताया कि जब उन्होंने कृष्णा के साथ रिश्ता शुरू किया, तो लोगों ने ताने मारे. कहा वो उनसे उम्र में बड़ी हैं, कहा कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं. कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करेंगी. लेकिन कश्मीरा ने सबको चुप करा दिया. वो बोलीं, 'मैं खुद कमाती हूं, खुद जीती हूं. मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए. लोग मुझे बेबाक कहते थे, पर असल में मैं सच्ची थी और सच्चे प्यार को दुनिया की कोई सोच नहीं रोक सकती'.

18 साल बाद भी कहानी उतनी ही रोमांटिक

आज 18 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों की जोड़ी पहले जैसी ही है .कभी हंसती, कभी लड़ती, लेकिन हमेशा साथ रहती. हाल ही में कश्मीरा ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते के 18 साल पूरे होने पर लिखा, जो एक रात की शुरुआत थी, वो अब हमारी पूरी जिंदगी बन चुकी है.

बता दें कि कश्मीरा शाह ने साल 2001 में हॉलीवुड निर्माता ब्रैड लिस्टरमैन से शादी की थी. लेकिन 2007 में कपल का तलाक हो गया. इसके बाद साल 2013 में कश्मीरा ने कृष्णा अभिषेक से शादी की.