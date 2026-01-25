गोविंदा का ये वीडियो देख रह जाएंगे शॉक्ड, यूपी के प्रतापगढ़ के स्कूल में नाचते दिखे हीरो नंबर वन

डांसिंग स्टार गोविंदा आजकल फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कभी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कोई स्टेटमेंट देती हैं तो कभी वे इस पर जवाब देते हुए खबरों में आ जाते हैं. अब इस बार वो किसी स्टेटमेंट से नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस के चलते सुर्खियों में हैं. ये वीडियो एक स्कूल के एनुअल प्रोग्राम का है. गोविंदा शनिवार (24 जनवरी) को यूपी के प्रतापगढ़ में दो स्कूल इवेंट्स में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. स्कूल प्रोग्राम में गोविंदा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

गोविंदा स्कूल इवेंट्स में हुए शामिल

गोविंदा दिन के इवेंट के लिए संगम इंटरनेशनल स्कूल में ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में पहुंचे. वह स्टेज पर गए, जहां लोगों ने उनसे डांस करने को कहा. उन्होंने अपने हिट गाने 'मैं तो रास्ते से जा रहा था' पर सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस दी. उन्होंने वहां मौजूद भीड़ के लिए 'अंगना में बाबा' गाना भी गाया और अपनी हिट फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग भी सुनाए. शाम को गोविंदा ने सफेद सूट पहना और स्टेज पर फिर से डांस और गाना गाया. उन्होंने एनुअल डे इवेंट के लिए शुभ दीप भी जलाया.

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते का ड्रामा

हाल ही में गोविंदा के अफेयर की चर्चा चली. सुनीता आहुजा ने इस बारे में भी कई स्टेटमेंट दिए. गोविंदा का मानना ​​है कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है, जिससे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी पर काफी दबाव पड़ रहा है.

ANI से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, "यह दौलत और शोहरत किसी को नहीं छोड़ती, और इस तरह की साजिशें सबके साथ नहीं होतीं. मैं एक बहुत मशहूर एक्टर को जानता हूं जो इसका शिकार हुआ था, और अब मैं हूं, हालांकि मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस समस्या से बचाएं और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं."

गोविंदा ने कहा, "मैं अपनी मां के आशीर्वाद से एक साधारण इंसान हूं" और कहा कि वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं. 'राजा बाबू' एक्टर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरों पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी.

ANI से बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अब बोलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि चुप रहने से वह "कमजोर" दिख रहे थे और लोगों के मन में उनके बारे में जो "गलत" इमेज बन रही थी, वह और बढ़ रही थी.

उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में जो देखा है, वह यह है कि कभी-कभी जब हम नहीं बोलते हैं, तो या तो हम कमजोर दिखते हैं या ऐसा लगता है कि हम ही समस्या हैं. इसलिए, आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे बताया गया कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं, और उन्हें शुरुआत में पता नहीं चलेगा कि उन्हें एक बड़ी साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है." "पहले परिवार पर असर पड़ता है, और फिर यह समाज में फैलता है. मैं इतने सालों से काम से दूर हूं. मेरी फिल्मों के लिए कोई मार्केट नहीं है, और प्लीज इसे मेरी शिकायत या रोना मत समझना. मैंने खुद भी कई फिल्में रिजेक्ट की हैं, इसलिए मैं इस बारे में रोता नहीं हूं."