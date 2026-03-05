विज्ञापन
गोविंदा ने कुबूला 90s में इस एक्ट्रेस को देख हार बैठे थे दिल! लकी बताते हुए कहा- ऐसा लगता था जैसे डॉल है

गोविंदा ने एक्ट्रेस नीलम कोठारी को लकी बताया क्योंकि उन्होंने उनके साथ 80 से 90 के दशक में कई हिट फिल्में दीं. 

गोविंदा ने कुबूला 90s में इस एक्ट्रेस को देख हार बैठे थे दिल! लकी बताते हुए कहा- ऐसा लगता था जैसे डॉल है
गोविंदा ने नीलम कोठारी को बताया लकी
नई दिल्ली:

गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट दीं. लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं क्योंकि उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने कहा है कि एक्टर का अफेयर था. हालांकि एक्टर ने इन आरोपों को खारिज किया है. लेकिन अभी नहीं 80 और 90 के दशक से एक्टर के अफेयर की खबरें चली आ रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस नीलम कोठारी का भी नाम शामिल है. वहीं हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में गोविंदा से जब पूछा गया कि क्या वह नीलम से प्यार करते थे तो एक्टर ने कुबूल किया कि वह करीब थे और उनसे अट्रैक्ट थे. 

गोविंदा ने कहा-  ऐसा लगता था जैसे डॉल है

गोविंदा ने कहा, देखिए हम सब जीतने यंगस्टर्स, जो गांव टाइप के होते हैं, उन सभी के लिए गोरियां बहुत अच्छी लगती हैं. ये जो अपोजिट अट्रैक्शन है ना, ये हुआ करता था. वह अलग थी और बहुत अच्छी लड़की थी. ऐसा लगता था जैसे डॉल है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, गोविंदा और नीलम 1986 में लव86 फिल्म में कैमिस्ट्री के बाद चर्चा में आ गए थे, जिसके बाद दोनों ने हत्या, सिंदूर, खुदगर्ज जैसी हिट फिल्में दीं. 

नीलम कोठारी को बताया लकी

गोविंदा ने नीलम के बारे में बात करते हुए कहा, डॉल टाइप की जो पर्सनैलिटी है. वो उसमें थी और मुझे ऐसा लगा कि वाह. मैं इनकी पिक्चर देख रहा था. सीटियां बजा रहा था और मैंने शायद ही सोचा था कि मैं इसके साथ काम करुंगा. वह मेरी हीरोइन बन गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ. वहीं उन्होंने एक्ट्रेस को अपने लिए लकी बताया क्योंकि उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी थीं. 

गोविंदा ने पहले वाले रोमांस पर की बात

एक्ट्रेस के लिए फिलिंग्स को बयां करते हुए गोविंदा ने कहा, उस टाइम पे. अभी ये जैसे अफेयर्स होते हैं. वैसे तो होते नहीं थे. हम बवाल मचाते थे. हो गया. लग रहा है चल रहा है. पहले वाला रोमांस होता था. वो देखने मात्र था. कितना अच्छा काम कर पाए ना हम लोग. हर फिल्म देखिए. गाने सुपरहिट, फिल्में हिट. 

90 में कुबूला था प्यार

1990 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कुबूल किया था कि वह नीलम के साथ प्यार में हैं. वहीं सुनीता के साथ सगाई भी तोड़ दी थी, जिनसे बाद में उनसे शादी कर ली. वहीं कपल के दो बच्चे यशवर्धन और टीना आहूजा हैं. एक्टर ने कहा था, मैंने सुनीता से मुझे छोड़ने के लिए कहा, मैंने सगाई तोड़ दी. सुनीता ने मुझसे 5 दिन तक बात नहीं कि और फिर मुझे पटाया. 

