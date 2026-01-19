Govinda ने अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- इसे मेरी शिकायत या रोना मत समझना

एक्टर गोविंदा (Govinda) ने पत्नी सुनीता आहूजा के साथ शादीशुदा जिंदगी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच खुद के खिलाफ हो रही साजिश से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते हाल ही में सुनीता आहूजा का एक इंटरव्यू में वायरल हुआ, जिसमें पति के कथित अफेयर पर उन्होंने रिएक्शन दिया था.

इस बीच बीच गोविंदा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'दौलत और शोहरत किसी को नहीं छोड़ती, और ऐसी साजिशें सबके साथ नहीं होतीं. मैं एक बहुत मशहूर एक्टर को जानता हूं, जो इसका शिकार हुआ था, और अब मेरे साथ हो रहा है, हालांकि मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस मुसीबत से बचाए, और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं. बहुत संघर्ष किया है.' गोविंदा ने कहा, वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं और मैं अपनी मां की दुआओं के साथ एक सिंपल आदमी हूं.

आगे गोविंदा ने बताया कि उन्होंने अब अपनी आवाज इसलिए उठाई क्योंकि शांत रहना उन्हें कमजोर साबित कर रहा था और उनकी लोगों के बीच एक प्रॉब्लमैटिक इमेज बन रही थी. एक्टर ने कहा, मैं कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब हम बात नहीं करते तो हम या तो कमजोर दिखते हैं या फिर हम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं. तो आज मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं. मुझे बताया गया कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें एक बड़ी साजिश के शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल किया जा रहा है."

#WATCH | Mumbai | On relations with his wife, Actor Govinda says, "Sometimes family falls victim to the well-planned conspiracy by someone and a separation surfaces... I was told that my family would be used in such a situation and I would be cut off from society... My films did… pic.twitter.com/7VJf88GRHP — ANI (@ANI) January 19, 2026

आगे उन्होंने यह भी कहा, 'पहले परिवार पर असर पड़ता है और फिर यह समाज में फैलता है. मैं इतने सालों से काम से दूर हूं. मेरी फिल्मों का कोई मार्केट नहीं है और प्लीज इसे मेरी शिकायत या रोना मत समझना. मैंने खुद भी कई फिल्में रिजेक्ट की हैं. इसलिए मैं इस बारे में रो नहीं रहा हूं,'

बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी, जो दो बच्चे टीना और यशवर्धन के पेरेंट्स हैं. जहां टीना 2015 में सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ बॉलीवुड में अपनी एंट्री कर चुकी हैं तो वहीं यशवर्धन एक्टिंग डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा राजा बाबू, भागमभाग और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.