जब 'दर्द-ए-डिस्को' पर डांस कर छा गए थे चीची, अक्षय-ऐश ने बजाई सीटी, जया बच्चन का रिएक्शन हो गया था वायरल

गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे शाहरुख खान के गाने पर उनसे भी अच्छा डांस कर रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग चीची की तारीफ करते नहीं थक रहे.

दर्द-ए-डिस्को पर गोविंदा का डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा के डांस के आगे कोई नहीं टिकता है. एक्टिंग के साथ-साथ गोविंदा ने अपने डांस से 90 के दशक में खूब फैंस बटोरे थे, जो आज भी इस 'अनाड़ी नंबर 1' की एक झलक देख उसके दीवाने हो जाते हैं. गोविंदा लंबे समय से बॉलीवुड में फ्लॉप चल रहे हैं. गोविंदा भी सनी देओल और बॉबी देओल की तरह एक धांसू कमबैक की आस में बैठे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. गोविंदा को पिछली बार साल 2019 में सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था. इसके अलावा गोविंदा को डांस टीवी रियलिटी शो में देखा जाता है. अब गोविंदा के इस वायरल वीडियो में आप उनके डांस का जलवा देख सकते हैं.

गोविंदा ने ढाया अपने डांस से कहर

गोविंदा एक अवार्ड शो में शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम के सॉन्ग 'दर्द ए डिस्को' पर फुल एनर्जी में नाच रहे हैं. वीडियो में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को गोविंदा के डांस का लुत्फ उठाते देखा जा रहा है. 'दर्द ए डिस्को' के बाद गोविंदा अपनी और सलमान खान की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म पार्टनर के टाइटल सॉन्ग पर भी थिरकते दिख रहे है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख फैंस खूब तालियां बजा रहे हैं.

शाहरुख खान के गाने को किया बीट

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'गोविंदा ने शाहरुख खान के गाने का निकाला धुआं'. गोविंदा के वीडियो पर उनके फैन ने लिखा है, 'दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, गोविंदा जैसे हीरो को फिल्मी दुनिया से अलग थलग कर दिया'. दूसरा फैन लिखता है, गोविंदा से अच्छा डांसर ना आया है और ना ही आएगा'. तीसरा फैन लिखता है, 'भाई सब फीके है, गोविंदा सर के सामने'. एक और फैन लिखता है, 'गोविंदा के डांस की कोई बराबरी नहीं कर सकता'. गौरतलब है कि गोविंदा को साल 2007 में ब्लॉकबस्टर फिल्म पार्टनर में देखा गया था, इसके बाद उनके खाते में एक भी हिट फिल्म नहीं आई

