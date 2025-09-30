गोविंदा के अफेयर पर फूटा पत्नी सुनीता का गुस्सा, 30 छोटी एक्ट्रेस संग जुड़ा नाम, बोलीं- उन्हें शुगर डैडी...

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ चुके हैं. बीते समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था, जिसे कपल ने निराधार बताया था. इन अफवाहों में दावा किया जा रहा था कि गोविंदा-सुनीता अपनी 37 साल पुरानी शादी तोड़ रहे हैं. उस वक्त यह भी अफवाह थी का गोविंदा का अफेयर किसी मराठी एक्ट्रेस से चल रहा है. अब इस पर एक्टर की बेबाक पत्नी सुनीता ने खुलकर बोला है. सुनीता ने कहा कि जो इंसान एक अच्छी औरत को सुख देगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा.



गोविंदा की अफेयर की खबरों पर बोलीं सुनीता

सुनीता ने हाल ही में अपना यूट्यूब अकाउंट भी बनाया है और अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्टर की पत्नी ने स्टार पति के अफेयर की खबरों पर बोला है. उन्होंने ये बातें संभावना सेठ संग की है. सुनीता ने कहा कि जिस दिन उन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलेगा तो वह पहली महिला होगी जो मीडिया से इस पर बात करेंगी. सुनीता ने कहा, 'सारी बात यह है कि गोविंदा की फैमिली में कुछ लोग मुझे उनके साथ नहीं देखना चाहते हैं. उन्हें दिक्कत है कि उनकी फैमिली इतनी खुश क्यों हैं. उनके खुद के बीवी-बच्चे तो मर गए हैं'. सुनीता यहीं नहीं रुकी.



'लड़कियों को शुगर डैडी की आदत है'

गोविंदा की पत्नी ने आगे कहा, 'गोविंदा का सर्कल ठीक नहीं है, वो चमचों के साथ रहता है. तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, वैसे ही बनते हो. पिछले 15 सालों से मैं और चीची आमने-सामने बिल्डिंग में रह रहे हैं. उनका घर पर आना-जाना है. जिस दिन मुझे कुछ ऐसा सबूत मिलेगा तो मैं खुद मीडिया में जाकर यह बात बोल दूंगी, क्योंकि जो अच्छी औरत को दुख देगा कभी खुश नहीं रहेगा. मैंने बचपन से लेकर 55 तक की जिंदगी गोविंदा को दे दी है. मैं नाराज हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में नई लड़कियों को शुगर डैडी की आदत हो गई है. जिस दिन मैंने पकड़ लिया, खूब मारूंगी. अपने इस 5 किलो के सनी देओल वाले हाथ से, इसमें उस वक्त माता रानी की पावर आ जाएगी'.