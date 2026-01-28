Ghayal box office collection: बॉर्डर 2 या गदर नहीं ये है सनी देओल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, बजट का 10 गुना था कलेक्शन

Ghayal box office collection: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की हर ओर काफी चर्चा है. फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी कर रही है. पिछले पांच दिनों में बॉर्डर 2 ने कमाई के मामले में कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है. हर कोई सनी देओल की वाह-वाही कर रहा है. ऐसी ही कुछ सुर्खियां सनी देओल ने 35 साल पहले भी हासिल की थी, जब एक ऐसी फिल्म को सिनेमाघरों में हिट किया था, जिसपर के हिट होने का किसी को भरोसा नहीं था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजट से 10 गुना कमाई की थी. हम बात कर रहे हैं साल 1990 में आई फिल्म 'घायल' की.

सनी देओल को लेकर रिस्क

उस समय बॉलीवुड में इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था. लेकिन 'घायल' बनने से पहले इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में पैसा लगाने से साफ मना कर दिया था. वे कहानी को लेकर उत्साहित नहीं थे और सनी देओल के नाम पर भी रिस्क लेने को तैयार नहीं दिखे. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने नई फिल्म बनाने की कोशिश में कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई साथ नहीं दिया. ऐसे में सनी देओल ने अपने पिता, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से मदद मांगी.

घायल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धर्मेंद्र को कहानी बहुत पसंद आई. उन्होंने बेटे पर भरोसा जताया और खुद फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया. उनकी प्रोडक्शन कंपनी विजयता फिल्म्स के बैनर तले 'घायल' बनी. फिल्म का बजट करीब 2.5 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने लगभग दस गुना यानी 20 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसमें सनी देओल ने अजय मेहरा का रोल निभाया, जो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए लड़ता है. मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थीं, जबकि अमरीश पुरी, ओम पुरी, राज बब्बर जैसे बड़े कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल किए.

घायल के अवॉर्ड्स

रिलीज के बाद 'घायल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया. यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी. फिल्म को कई अवॉर्ड्स भी मिले, जैसे नेशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म और फिल्मफेयर में 7 पुरस्कार, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड सनी देओल को मिला. 'घायल' ने सनी के करियर को नई ऊंचाई दी और उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित किया.