गणेश चतुर्थी फैशन के लिए परफेक्ट हैं एक्ट्रेस के ये 10 लुक्स, 5वां तो कैरी करने में भी है आसान

गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ गया है. जहां 10 दिनों तक घरों में गणपति बप्पा विराजमान होंगे. वहीं इन दिनों में फैमिली से लेकर दोस्तों को घर में आना जाना लगा रहेगा. यह 10 दिन सेलिब्रेशन के हैं तो इसमें फैशन का होना जरुरी हो जाता है. वहीं सेलेब्स भी अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए नजर आते हैं. लेकिन बात जब ट्रेडिशनल लुक की आए तो गणेश चतुर्थी के लिए सितारे जैसे श्रद्धा कपूर, करीना कपूर और अनन्या पांडे पारंपरिक लुक देते हुए नजर आते हैं. हालांकि श्रद्धा की नौवारी साड़ी महाराष्ट्रीयन स्टाइल का प्रतीक बनी है. वहीं अन्नया पांडे का सूट सिंगल गर्ल्स के लिए परफेक्ट उदाहरण है.

सारा अली खान का गणेश चतुर्थी पर औरेंज कलर का सूट फैंस को काफी पसंद आ सकता है.

अनन्या पांडे का शरारा सूट गणपति सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है.

माधुरी दीक्षित की ये साड़ी, जिस पर उन्होंने महाराष्ट्रियन ज्वैलरी पहनकर लुक को और भी ज्यादा पारंपरिक बना दिया है.

शिल्पा शेट्टी इस बार घर पर गणपति बप्पा को नहीं ला रही हैं. लेकिन उनका सेलिब्रेशन और लुक्स हर साल चर्चा में रहता है.

काजोल की ये पीली साड़ी आसानी से आपको मिल सकती है, जिसमें बालों पर गजरा लगाकर आप लुक को पूरा कर सकते हैं.

अगर आप सूट और साड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहते हैं तो रकुलप्रीत का ये काफ्तान लुक जरुर आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित होगा.

अंकिता लोखंडे का ये फुल ट्रेडिशनल लुक बप्पा की पूजा करने के लिए परफेक्ट है.

श्रद्धा कपूर का ये साड़ी लुक फैंस को सादगी और परंपरा के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की याद दिलाएगा.

प्रियंका चोपड़ा का ये फिल्म बाजीराव मस्तानी में कैरी किया लुक गणेश चतुर्थी के मौके पर अच्छा ऑप्शन बन सकता है.

विद्या बालन के इस लुक को भी गणेश चतुर्थी के मौके पर आप कैरी कर सकती हैं.