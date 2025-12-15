धुरंधर को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान लेकर आया अपनी खुद की फिल्म, रणवीर सिंह की फिल्म को बताया इंडियन प्रोपेगैंडा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' भारत में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में विवाद का कारण बन गई है. यह फिल्म मुख्य रूप से कराची के ल्यारी इलाके में 1999 से 2009 के बीच की घटनाओं पर आधारित है. फिल्म में ल्यारी को गैंगवार, पुलिस छापे, ड्रग तस्करी, हथियारों की होड़ और आतंकवाद से भरा हिंसक इलाका दिखाया गया है. यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे नकारात्मक इंडियन प्रोपेगैंडा माना जा रहा है, हालांकि फिल्म वहां रिलीज नहीं हुई.'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर हैं, जिन्होंने पहले 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' बनाई थी, जो पाकिस्तान के बारे में सख्त रुख वाली फिल्म थी.

ये भी पढ़ें: कौन है ‘धुरंधर' के रहमान डकैत का राइट हैंड डोंगा, मरते-मरते भी ग्रेनेड और गोलियों से भून डाला पुलिस को

धुरंधर में कैसे दिखाया है ल्यारी

इस बार फिल्म की कहानी में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली माजरी पाकिस्तान पहुंचता है और ल्यारी में घुसपैठ करता है. कराची को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शहर दिखाया गया है, जहां ल्यारी गैंग ऐक्टिविटी का केंद्र है. फिल्म में अक्षय खन्ना ने ल्यारी के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई है, जबकि संजय दत्त को पुलिस अधिकारी चौधरी असलम खान को बहादुर अफसर के रूप में पेश किया गया है.

Misrepresentation cannot erase reality. Lyari stands for culture, peace, and resilience—not violence. While Dhurandhar spreads propaganda, Mera Lyari will soon tell the authentic story of pride and prosperity.



#MeraLyari movie releasing in January 2026. Indian propaganda… pic.twitter.com/bWDVbMYuz0 — Sindh Information Department (@sindhinfodepart) December 13, 2025

ल्यारी पर पाकिस्तानी की फिल्म

इन सभी किरदार से नाराज सिंध सरकार ने जवाबी कदम उठाया है. सिंध इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक फिल्म 'मेरा ल्यारी' की घोषणा की, जो जनवरी 2026 में रिलीज होगी. विभाग के मुताबिक, यह फिल्म ल्यारी की असली तस्वीर दिखाएगी – जहां संस्कृति, शांति और मजबूती है, हिंसा नहीं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, "गलत चित्रण से हकीकत नहीं मिटती. 'धुरंधर' प्रोपेगैंडा फैला रही है, जबकि 'मेरा ल्यारी' गर्व और समृद्धि की सच्ची कहानी बताएगी."'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की सफलता इतनी है कि इसके सीक्वल की घोषणा हो चुकी है, जो 19 मार्च को आएगा.