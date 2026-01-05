विज्ञापन

धुरंधर का विवेक अग्निहोत्री ने किया रिव्यू, लेकिन नहीं की एक भी एक्टर की तारीफ! सिर्फ इस शख्स को कहा- तुम पर गर्व है

फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने आदित्य धर की धुरंधर की तारीफ अपने लेटेस्ट ट्वीट में की है. वहीं उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने लेवल को बढ़ा दिया है.

विवेक अग्निहोत्री ने धुरंधर का किया रिव्यू
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. 31 दिनों के बाद भी फिल्म की कमाई में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. जहां 1200 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने दुनियाभर में पार कर लिया है. जबकि भारत में फिल्म ने 800 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. इसके चलते धुरंधर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. इसी बीच अनुराग कश्यप के बाद धुरंधर की तारीफ डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने की है.

इंडिया वापस लौटने पर विवेक अग्निहोत्री ने देखी धुरंधर

एक्स पर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, धुरंधर... दो महीने बाद अभी इंडिया वापस लौटा हूं और पहला काम जो मैंने किया वह आदित्य धर की धुरंधर देखी. माइंड ब्लोइंग और गर्व इकलौते शब्द हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. जो कोई भी जानता है कि फिल्म मेकिंग में क्या लगता है. वह समझ सकेगा कि ऐसा कुछ करने के लिए क्या चाहिए होता है. विजन, राइटिंग, कॉन्फिडेंस, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा. इस तरह की सिनेमाई चीजें इत्तेफाक से कभी नहीं होती.

डायरेक्टर आदित्य धर की विवेक अग्निहोत्री ने की तारीफ

आगे उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त एस जोहरे सैनी का प्रोडक्शन डिजाइन जबरदस्त है, सिर्फ सजावटी नहीं दिखता बल्कि कहानी कहने वाला है. यंग मास्टर शाश्वत का शानदार म्यूजिक न सिर्फ इनोवेटिव है, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है. विकास नौलखा की सिनेमैटोग्राफी यंग डीओपीज के लिए एक नई टेक्स्टबुक साबित हुई है. परफॉर्मेंस... हां, कुछ के बारे में जाहिर है ज्यादा बात होगी. लेकिन सबसे छोटे, सबसे मामूली किरदारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस धुरंधर की असली जीत है. हर चेहरा सोच-समझकर कास्ट, डायरेक्ट किया गया. सबसे जरूरी बात हर डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर एक ऑर्गनिज्म की तरह काम कर रहा है. इस तरह का तालमेल इत्तेफाक नहीं होता क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि यह पूरी तरह से एक राइटर/डायरेक्टर की फिल्म है.

विवेक अग्निहोत्री ने कहा- तुम पर गर्व है

आदित्य धर की तारीफ करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, मैं आपके काम की सराहना करता हूं. खासकर आपके सेंस ऑफ स्केल और डिजाइन के लिए. लेकिन यह आप अगले लेवल पर ऑपरेट करते हैं. मैंने गर्व से फिल्म देखी. आप पर गर्व है. आपके क्राफ्ट पर गर्व है. इंडियन सिनेमा पर गर्व है. आप धन्य हैं. सच में. भगवान के बच्चे. आपको और शक्ति मिले. आगे बढ़ते रहें और स्टैंडर्ड बढ़ाते रहें. जब युवा पीढ़ी ऐसा काम करती है, तो भारतीय सिनेमा आगे बढ़ता है. सीधी सी बात है. शाबाश!

गौरतलब है कि धुरंधर ने 1240 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्डवाइड हासिल कर लिया है. वहीं 31 दिनों में 820.30 करोड़ की कमाई भारत में फिल्म ने हासिल कर ली है.

