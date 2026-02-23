O Romeo Box Office Collection Day 10: शाहिद कपूर की फिल्म ने 10 दिन में कमाए 100 करोड़ लेकिन अब भी नहीं होता दिख रहा फायदा

O Romeo Box Office Collection Day 10: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर और विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर में अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल, हुसैन दलाल, राहुल देशपांडे और विक्रांत मैसी जैसे जबरदस्त एक्टर्स हैं. फिल्म की कास्टिंग शानदार लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई उस शानदार रफ्तार से नहीं बढ़ रही है.

ओ रोमियो को साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है. सोमवार, 23 फरवरी को प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि शाहिद और तृप्ति-स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा, "ओ रोमियो की दुनिया को मिल रहे आपके लगातार प्यार के लिए धन्यवाद" और इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हुए पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा था, "एक वर्ल्डवाइड सेंचुरी." मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 76.60 करोड़ और ओवरसीज से 23.50 करोड़ कमाए हैं, जिससे दुनिया भर में कुल 100.10 करोड़ की कमाई हुई है. ओ रोमियो के बजट की बात करें तो ये 125 से 150 करोड़ तक बताया जा रहा है. इससे साफ है कि प्रॉफिट के लिए फिल्म को कितनी कमाई करनी होगी.

यह रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर उस्तरा (शाहिद) और अफशा कुरैशी (तृप्ति) नाम की एक औरत के साथ उसके रोमांटिक रिश्ते के बारे में है. शाहिद और तृप्ति के कैरेक्टर असल जिंदगी के गैंगस्टर हुसैन उस्तरा और सपना दीदी पर आधारित हैं. अविनाश तिवारी विलेन जलाल का रोल कर रहे हैं, जो टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड दाऊद इब्राहिम पर आधारित है.

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिले-जुले रिएक्शन मिले, जिन्होंने शाहिद कपूर की जबरदस्त परफॉर्मेंस, शानदार सिनेमैटोग्राफी, दिल को छू लेने वाला म्यूजिक और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की. हालांकि, फिल्म की डल स्क्रीनप्ले, पहले से पता चलने वाली स्टोरीलाइन और अविनाश, दिशा और तमन्ना जैसे एक्टर्स का कम इस्तेमाल करना फिल्म के लिए माइनस पॉइंट साबित हुए.

पत्रकार-लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर बेस्ड ओ'रोमियो विशाल और शाहिद की चौथी कोलेबोरेशन है, इससे पहले कमीने (2009), हैदर (2014), और रंगून (2017) आई थीं. भारद्वाज ने फिल्म के लिए म्यूजिक भी बनाया है और लिरिक्स गुलजार ने लिखे हैं. अरिजीत सिंह ने इसके तीन गाने गाए हैं. हम तो तेरे ही लिए थे, इश्क का फीवर, और ओ रोमियो.