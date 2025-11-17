विज्ञापन

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, कहा, “एफआईआर भ्रामक, पुलिस को गुमराह किया गया”

मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

नई दिल्ली:

मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले में उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत सात अन्य लोगों का नाम भी शामिल है. यह शिकायत इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया की ओर से भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है.

क्या हैं शिकायत के आरोप?

एफआईआर के मुताबिक, विक्रम भट्ट और उनकी टीम ने डॉ. मुरडिया को एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के लिए तैयार किया. दावा किया गया कि यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपये का मुनाफा दे सकती है और यह परियोजना डॉ. मुरडिया की दिवंगत पत्नी को समर्पित एक बायोपिक होगी. शिकायत में महबूब और दिनेश कटारिया के नाम भी दर्ज किए गए हैं. विक्रम भट्ट बोले, “सब कुछ ग़लत लिखा गया है” एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में विक्रम भट्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें एफआईआर की जानकारी सोमवार को मिली.

उनका कहना है, “मैंने एफआईआर पढ़ी है. मुझे लगता है कि पुलिस को गुमराह किया गया है. जो बातें एफआईआर में लिखी हैं, वह बिल्कुल ग़लत हैं.” विक्रम भट्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा. उन्होंने कहा, “यह साफ है कि उन्होंने कुछ नकली काग़ज़ तैयार किए होंगे. असलियत तो सामने आएगी ही.”

“फिल्म को बीच में रोका, मेहनतकश लोगों का पैसा नहीं दिया”

विक्रम भट्ट ने पलटवार करते हुए दावा किया कि डॉ. मुरडिया ने ‘विराट' फिल्म को आधे में ही रोक दिया और टेक्नीशियनों के करोड़ों रुपये अभी तक नहीं चुकाए. उन्होंने कहा, “विराट फिल्म को अचानक बंद कर दिया गया. मेरे टेक्नीशियन अब भी अपने बकाया की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह मामला यही दिखाता है कि भुगतान से बचने के लिए ऐसा किया गया है.”

“सबूत मौजूद हैं, जांच में सहयोग करूंगा”

विक्रम भट्ट ने कहा कि वह पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और जो तथ्य हैं, उन्हें सामने रखेंगे. उनके शब्दों में, “मेरे पास अपने हर दावे के सबूत मौजूद हैं. पुलिस चाहे तो मैं सब दिखा दूंगा. फिर साफ पता चल जाएगा कि सही कौन है और ग़लत कौन.” मामले की जांच जारी है और आगे पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार है.

