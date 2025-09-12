विज्ञापन

फातिमा सना शेख ने बताया कैसे चांद की तरह चमकती है उनकी स्किन, ये आसान ट्रिक आपको भी बना सकती है 'हीरोइन'

हाल ही में फातिमा सना शेख ने अपने फैंस के साथ अपना सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन शेयर किया, जो बेहद सिंपल और आसान है. ये स्किन केयर रूटीन गरबा नाइट्स और पूजा, पार्टियों के बीच आपकी भी स्किन को हमेशा फ्रेश और रेडिएंट बनाकर रखेगा.

खुल गया फातिमा की चमकती स्किन का सीक्रेट
फातिमा सना शेख अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं. खासतौर से उनकी ग्लोइंग स्किन देख फैन्स की आंखें भी चमक जाती हैं. फेस्टिव सीजन में बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का नैचुरल ग्लो भी हर किसी का ध्यान खींच रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ अपना सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन शेयर किया जो बेहद सिंपल और आसान है. ये स्किन केयर रूटीन गरबा नाइट्स और पूजा, पार्टियों के बीच आपकी भी स्किन को हमेशा फ्रेश और रेडिएंट बनाकर रखेगा.

हाइड्रेशन है फातिमा का ब्यूटी मंत्रा
फातिमा ने बताया कि उनकी स्किनकेयर जर्नी की शुरुआत और एंड एक अच्छे क्लींजर और हल्के मॉइस्चराइजर से होता है. वो हायरौल्यूरॉनिक सीरम का इस्तेमाल करती हैं, जो स्किन को गहराई से हाइड्रेट करके उसे प्लंप और सॉफ्ट बनाता है. फातिमा के मुताबिक, “ये मेरी स्किन को बाउंस देता है, वो भी बिना हेवी फील कराए.”

नाइट क्रीम और डिजिटल डिटॉक्स है सीक्रेट
एक्ट्रेस का मानना है कि सोने से पहले नाइट क्रीम बेहद जरूरी है. वो थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से ऊपर की ओर मसाज करती हैं और कभी कभी जेड रोलर का भी इस्तेमाल करती हैं. ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्किन को ओवरनाइट ग्लो देता है. साथ ही, फातिमा स्क्रीन से दूरी बनाकर डिजिटल डिटॉक्स भी फॉलो करती हैं. उनका कहना है, “इसी से सुबह चेहरा नैचुरल फ्रेश दिखता है.”

आइस रोलर से तुरंत फ्रेशनेस
फेस्टिव इवेंट्स से पहले फातिमा आइस रोलर का इस्तेमाल करना नहीं भूलतीं. वो कहती हैं, “ये इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है और चेहरे की पफीनेस कम करता है. पूजा या पार्टी से पहले ये ट्रिक बेस्ट है.”

सिंपल रूटीन, मैजिक रिजल्ट्स
फातिमा का स्किनकेयर मंत्रा है – “सिंपल रखो और कन्सिस्टेंट रहो.” वो लंबी और मुश्किल ब्यूटी रूटीन पर भरोसा नहीं करतीं. उनके मुताबिक, स्किन को बस सही प्रोडक्ट्स और थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है.

