विज्ञापन

Father's Day 2026: 5 सितारे जिनका असली सुपरहिट रोल है ‘पापा’ बनना

Father's Day Special: बॉलीवुड के वो 5 सेलेब्स, जो पिता का फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटते. चाहे वह मुश्किल समय में बच्चों के साथ खड़ा रहना हो या खुशी के पल में उन्हें सपोर्ट करना हो. 

Read Time: 4 mins
Share
Father's Day 2026: 5 सितारे जिनका असली सुपरहिट रोल है ‘पापा’ बनना
फादर्स डे पर बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं रियल डैड
नई दिल्ली:

फिल्मी दुनिया की भागदौड़, शूटिंग, ट्रैवल और पब्लिक लाइफ के प्रेशर में अक्सर “पापा” वाला रोल साइड में चला जाता है. लेकिन हमारे कुछ देसी सुपरस्टार्स ने ये मिथ तोड़ दिया है. ये लोग दिखाते हैं कि करियर की ऊंचाइयां छूते हुए भी घर पर मौजूद रहना बिल्कुल मुमकिन है. कभी बच्चों के बड़े मौकों पर ताली बजाते हुए, कभी उनके सपनों को सपोर्ट करते हुए, तो कभी बस रोजमर्रा की छोटी-छोटी खुशियों में शामिल होकर ये पांच आइकॉन्स याद दिलाते हैं कि उनका सबसे दिल के करीब रोल है ‘डैड' बनना. 

शाहरुख खान

Latest and Breaking News on NDTV

दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर्स में गिने जाने वाले शाहरुख खान, घर पर पूरे दिल से “डैड मोड” में रहते हैं. आर्यन खान और सुहाना खान को उनके-उनके रास्ते पर गाइड करने से लेकर अबराम के स्कूल फंक्शन्स में हाज़िरी लगाने तक, किंग खान हर जरूरी पल में मौजूद रहते हैं. उनकी डेडिकेशन तब साफ दिखी जब उन्होंने आर्यन की डेब्यू सीरीज़ The Ba**ds of Bollywood के लिए कैमियो शूट करते हुए देर रात तक सेट पर रुककर सीन परफेक्ट किया. वो भी बेटे के डायरेक्शन में. प्रीमियर में बच्चों के लिए चीयर करना हो या बैकस्टेज सलाह देना, SRK पूरी तरह हैंड्स-ऑन पापा हैं. 

ये भी पढ़ें- फादर्स डे के लिए पहले नंबर पर है लता मंगेशकर का ये 59 साल पुराना गाना, एक्ट्रेस ने दिया साथ तो बना कल्ट

विराट कोहली

Latest and Breaking News on NDTV

विराट कोहली का “पापा स्टाइल” बिल्कुल मॉडर्न है — जहाँ प्रेज़ेंस, इमोशन्स और फैमिली सबसे ऊपर है. पिता बनने के बाद उन्होंने कई बार बताया है कि कैसे इस नए रोल ने उनकी सोच बदल दी. कई मौकों पर उन्होंने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स से ब्रेक लेकर फैमिली के साथ रहना चुना, जिससे साफ है कि उनके लिए एक्टिव पेरेंट बनना कितना मायने रखता है. अनुष्का शर्मा के साथ बराबरी से पैरेंटिंग निभाते हुए, विराट एक ऐसा बैलेंस सेट करते हैं जो आज के दौर के लिए एकदम इंस्पायरिंग है. 

महेश बाबू

Latest and Breaking News on NDTV

महेश बाबू के लिए फैमिली ही असली “ब्लॉकबस्टर” है. साउथ सिनेमा के सुपर बिज़ी शेड्यूल के बावजूद, वो अपनी पत्नी और बच्चों गौतम और सितारा के लिए खास वक्त निकालते हैं. फैमिली वेकेशन्स हों, बर्थडे सेलिब्रेशन्स या बच्चों को फिल्मी दुनिया से रूबरू कराना, महेश हर जगह साथ नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर झलकती उनकी लाइफ बताती है कि वो बड़े मौकों के साथ-साथ छोटी खुशियों को भी बराबर महत्व देते हैं. उनका वर्क-लाइफ बैलेंस आज के मॉडर्न डैड्स के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है. 

ऋतिक रोशन

Latest and Breaking News on NDTV

ऋतिक रोशन और उनके बेटे रेहान और रिदान का रिश्ता दोस्ती, भरोसे और रिस्पेक्ट पर टिका है. ऋतिक अक्सर कहते हैं कि वो अपने बच्चों से उतना ही सीखते हैं जितना उन्हें सिखाते हैं. उनके घर का माहौल ऐसा है जहां हर बच्चे की अलग पहचान को सेलिब्रेट किया जाता है. कभी वेकेशन्स, कभी दिल से दिल वाली बातें, तो कभी उनके इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करना. ऋतिक हर तरह से इमोशनली मौजूद रहते हैं. उनका मानना है कि पापा होना सिर्फ गाइड करना नहीं, बल्कि साथ-साथ ग्रो करना भी है. 

अजय देवगन

Latest and Breaking News on NDTV

अजय देवगन का स्वभाव जितना शांत और जमीन से जुड़ा है, उतना ही उनका पेरेंटिंग स्टाइल भी. निसा और युग के पिता के तौर पर, उन्होंने हमेशा सादगी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की सीख दी है. वो भले ही अपने फैमिली मोमेंट्स ज्यादा पब्लिकली शेयर नहीं करते, लेकिन उनके काम ही बहुत कुछ कह देते हैं. बच्चों के साथ समय बिताना और उन्हें अपनी पहचान बनाने में सपोर्ट करना ये उनकी प्राथमिकता रही है. उनकी लगातार मौजूदगी ये बताती है कि पेरेंटिंग में कभी-कभी बस हर बार साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है. 

ये भी पढ़ें- Father's Day Special: ओटीटी पर पापा के साथ बैठकर देखें ये 6 फिल्में, तीसरी तो है ब्लॉकबस्टर 

लेखक के बारे में
img
रोज़ी पंवार
सब एडिटर
सिनेमा की दुनिया में डूबे रहना पहली पसंद. टेलीविजन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट टिप्स पर रहते हैं. बॉलीवुड की खबरों पर तीखी नजर और गहन विश्लेषण. साल 201... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fathers Day, Bollywood News, Shah Rukh Khan, Virat Kohli
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com