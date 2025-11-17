विज्ञापन

पहली फिल्म जो देशभर के 800 डिफेंस थियेटर में होने जा रही रिलीज, फरहान अख्तर हैं हीरो

'120 बहादुर' 1962 की जंग के दौरान हुए रेजांग ला के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है. फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं.

21 नवंबर को आ रही है 120 बहादुर
नई दिल्ली:

बहादुरी पर बनी फिल्म सीधा उन बहादुर दिलों तक पहुंचेगी, जो देश की रक्षा में हमेशा आगे रहते हैं. अभिनेता फरहान अख्तर की आने वाली युद्ध आधारित फिल्म 120 बहादुर भारत में पहली ऐसी फिल्म बनने जा रही है, जो पिक्चरटाइम के मोबाइल सिनेमा नेटवर्क के जरिए देश के सभी डिफेंस थिएटर्स में रिलीज होगी. 21 नवंबर को जब यह फिल्म दुनियाभर में रिलीज होगी, उसी दिन से यह भारत में करीब 800 से ज्यादा डिफेंस सिनेमाघरों में विशेष तौर पर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए दिखाई जाएगी.

यह पहल पिक्चरटाइम और जेनसिंक ब्रेट मीडिया की साझेदारी में की जा रही है, ताकि देश के अलग-अलग दूर-दराज इलाकों में तैनात जवानों और उनके परिवारों तक भी बड़े पर्दे का आनंद पहुंच सके. पिक्चरटाइम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील चौधरी ने कहा कि इस कदम से मनोरंजन जगत और भारतीय सेनाओं के बीच की दूरी कम होगी.

उन्होंने कहा, “देश में लगभग 15 लाख सक्रिय सैनिक और लगभग 60 लाख दर्शक हैं, लेकिन हमारी 2 करोड़ की डिफेंस कम्युनिटी में से सिर्फ 30 प्रतिशत ही रक्षा सिनेमा की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं. हमारा लक्ष्य बाकी 70 प्रतिशत तक भी यह सुविधा पहुंचाने का है. इसकी शुरुआत हम 120 बहादुर जैसी जोश और जज्बे से भरी फिल्म के साथ कर रहे हैं, जो सैनिकों के दिलों से सीधा जुड़ती है.”

एक्सेल एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल रामचंदानी ने कहा, “120 बहादुर हमारे वीर सैनिकों की हिम्मत और बलिदान को सलाम करती है. हमें गर्व है कि जिन सैनिकों की कहानी यह फिल्म दिखाती है, वही इसे अपने परिवारों के साथ सबसे पहले देखेंगे. इसके लिए हम पिक्चरटाइम के शुक्रगुजार हैं.”

यह फिल्म 1962 की जंग के दौरान हुए रेजांग ला के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है. फिल्म में फरहान अख्तर के साथ राशी खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश करणवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव और एजाज खान नजर आएंगे.

इस फिल्म का निर्देशन रेजनीश ‘रेजी' घई ने किया है. इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और अमित चंद्रा ने निर्मित किया है. 120 बहादुर 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

