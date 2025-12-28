Battle of Galwan का धुरंधर 2 से नहीं होगा सामना, सलमान खान ने टीजर में बताई रिलीज डेट, लुक पर भी फिदा फैंस

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर मेकर्स ने शनिवार को जारी कर दिया. अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए सुपरस्टार ने 'बैटल ऑफ गलवान' का धमाकेदार टीजर इंस्टाग्राम और एक्स पर फैंस के लिए पोस्ट किया. टीजर की शुरुआत सलमान खान की दमदार आवाज से होती है, जिसमें वह कहते हैं , “जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना... और कहना- जय बजरंग बली! बिरसा मुंडा की जय! भारत माता की जय!” टीजर में सलमान को आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखाया गया है. वह कठिन पहाड़ी इलाकों में लड़ते नजर आते हैं, जहां बर्फीली हवाएं और ऊंचाई पर बहादुरी की मिसाल पेश की जाती है. सीन में एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां सलमान का किरदार दुश्मनों से मुकाबला करता है. खून से लथपथ चेहरा, नुकीले हथियार और इंटेंस एक्सप्रेशंस सलमान के नए लुक को हाइलाइट करते हैं, जिसमें वह जोश और देश के लिए जज्बात के साथ मैदान में दुश्मनों के सामने सीना ताने खड़े नजर आते हैं. इसी के साथ टीजर के आखिर में रिलीज डेट 17 अप्रैल बताई गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ईद 2026 यानी 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज होने को तैयार है.

बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान का रोंगटे कर देने वाला अवतार

"Maut se kya darna, Use to aana hai" #BattleOfGalwan teaser literally reminded me of Jon Snow's epic fight scene..let bhai cook 🤌🔥 pic.twitter.com/nqax8waUl1 — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) December 27, 2025

इस टीजर को देखने के बाद एक्स यूजर्स ने इंटरनेट पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, मौत से क्या डरना, उसे आना था" BattleOfGalwan के टीजर ने सचमुच मुझे जॉन स्नो की एपिक फाइट सीन की याद दिला दी..चलो भाई खाना बनाते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, रोंगटे खड़े कर देने वाला. हर एक विजुअल, बैकग्राउंड और देश प्रेम.

सलमान खान का नया लुक देख फैंस हुए इम्प्रेस

Ye hai is year ender ka sabse acha gift! ✨The teaser of Battle Of Galwan! Salman Khan in uniform hits different! 🫡❤️ — Ashutosh Dubey (@BeinGasH18) December 27, 2025

तीसरे यूजर ने लिखा, ये है इस साल का ईयर एंडर का सबसे अच्छा गिफ्ट, बैटल ऑफ गलवान का टीजर. सलमान खान यूनिफॉर्म में बिल्कुल ही अलग है. चौथे यूजर ने लिखा, बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान का मूंछों वाला लुक, ये है एक नया स्टाइल! नया ट्रेंड आ रहा है!. पांचवे यूजर ने लिखा, अभी बैटल ऑफ गलवान का टीजर देखा. सलमान खान का तो मैं और बड़ा फैन हो गया. पावरफुल, प्राइड और धमाकेदार.

The mustache look of Salman Khan in the teaser of Battle Of Galwan, ye hai ek naya style! New trend loading! ❤️ — Sandeep kishore 🇮🇳 (@sandeepkishore_) December 27, 2025

बैटल ऑफ गलवान के बारे में

Just watched the teaser of Battle Of Galwan and Salman Khan ka toh me Or bada fan hogaya!❤️ Powerful, pride and dhamaakedaar! 💥 — p̶i̶y̶u̶s̶h̶ Babu 𓅃 (@realpiyush_) December 27, 2025

बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था. फिल्म में सलमान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो उस संघर्ष में शहीद हुए थे और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में तैयार इस फिल्म में सलमान के साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं. यह दोनों की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी है. फिल्म में सलमान और चित्रांगदा के साथ हीरा सोहल, अभिलाश चौधरी, अंकुर भाटिया जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिकाओं में हैं. लद्दाख में 45 दिनों की शूटिंग पूरी करने के बाद सलमान ने इस रोल के लिए कड़ी मेहनत की है, जो उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से साफ झलकती है. 'बैटल ऑफ गलवान' अप्रैल साल 2026 में रिलीज होगी. हालांकि इस बार खास है कि ईद भाईजान का नहीं होगा क्योंकि धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी.