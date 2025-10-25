विज्ञापन

मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, अशोक पंडित ने जताया शोक

जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. उनका जन्म 25 जून, 1951 को मुंबई में हुआ था.

नई दिल्ली:

जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. उनका जन्म 25 जून, 1951 को मुंबई में हुआ था. उन्हें उनके कॉमिक रोल के लिए  जाना जाता है, खासकर जाने भी दो यारों (1983) में कमिश्नर डी'मेलो और पॉपुलर टीवी सीरीज़ साराभाई वर्सेस साराभाई (2004–2006) में इंद्रवदन साराभाई के रोल के लिए. उनकी बड़ी फिल्मो में  दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), कल हो ना हो (2003), मैं हूं ना (2004), और ओम शांति ओम (2007) शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने यादगार रोल किया था. उन्होंने प्रोड्यूसर मधु शाह से शादी की थी. 

उनके पीए रमेश ने जानकारी दी है कि सतीश शाह ने तकरीबन 2:30 आखिरी सांस ली. वह 74 साल के थे. आज ही उनका दाह संस्कार होगा.  CINTAA के ऑफिशियल अशोक पंडित ने बताया कि एक्टर की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “आपको यह बताते हुए दुख और हैरानी हो रही है कि हमारे प्यारे दोस्त और एक बेहतरीन एक्टर सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया. उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान. ओम शांति.

