सतीश शाह की प्रार्थना सभा का वीडियो, पत्नी ने गाया पति का फेवरेट गाना, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

दिवंगत एक्टर सतीश शाह की प्रार्थना सभा में इमोशनल हुई एक्ट्रेस किशोरी शहाणे ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा 'हमेशा याद आएगी'. 

किशोरी शहाणे ने शेयर किया सतीश शाह की प्रार्थना सभा का वीडियो
नई दिल्ली:

फिल्मों और टीवी का जाना-माना चेहरा किशोरी शहाणे, जिन्हें आप गुम हैं किसी के प्यार में की भवानी के रोल के लिए जानते हैं. वह फिलहाल स्टार प्लस के सीरियल 'माना के हम यार नहीं' में दिखने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने दिवंगत अभिनेता सतीश शाह के निधन पर दुख जताया है और उनके लिए रखी गई प्रार्थना सभा का वीडियो पोस्ट किया है. प्रार्थना के दौरान टीवी और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को देखा गया. किशोरी शहाणे ने इंस्टाग्राम पर सतीश शाह की प्रेयर मीट का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सोनू निगम सतीश शाह की पत्नी मधु शाह के साथ ‘तेरे मेरे सपने' सॉन्ग गाते दिखे. उनके चेहरे पर गम साफ नजर आया, लेकिन सोनू निगम उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं.

इतना ही नहीं, वीडियो में 'साराभाई वर्सेज साराभाई' का टाइटल ट्रैक गाकर उन्हें याद किया गया. सभी के चेहरे गमगीन थे, लेकिन उन पलों में सतीश शाह और मधु शाह के लिए सभी लोग मुस्कुराते नजर आए. ‘तेरे मेरे सपने' सतीश शाह का फेवरेट गाना था, जिसे गाते हुए सिंगर ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.किशोरी शहाणे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "हमारे प्यारे दोस्त सतीश शाह को सलाम, गहरा सम्मान और भारी मन से अलविदा… उनकी शोक सभा में सिंगर सोनू निगम, मधु शाह और साराभाई वर्सेज साराभाई की पूरी टीम ने टाइटल सॉन्ग को रीक्रिएट करके जादू बिखेर दिया."

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन्होंने और उनके पति ने सतीश शाह के साथ कई फिल्मों में काम किया है, इसलिए वे उनके परिवार की तरह ही हैं. उन्होंने लिखा, "हमें उनकी हमेशा याद आएगी, ईश्वर मधु को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे."

बता दें कि किशोरी शहाणे टीवी के साथ-साथ मराठी फिल्मों में भी सक्रिय हैं. उनकी नई मराठी फिल्म 'स्मार्ट सुनबाई' का टीजर और पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है. फिल्म 21 नवंबर को महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा, वे टीवी सीरियल 'माना के हम यार नहीं' में दादी का रोल प्ले करने वाली हैं, जिससे खुशी और कृष्णा की जिंदगी नया मोड़ लेगी. ये सीरियल 29 अक्टूबर से स्टार प्लस पर शाम सात बजे टेलिकास्ट होगा.

