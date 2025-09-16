मशहूर एक्टर-डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हो गया. वे 89 साल के थे. रेडफोर्ड एक ऑस्कर विजेता कलाकार थे, जिन्होंने हॉलीवुड में लंबे समय तक अपनी पहचान बनाई. वे 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' और 'All the President's Men' जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर मिला था. 1978 में, रेडफोर्ड ने यूटा में संडांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की, जो स्वतंत्र फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बनी. आज यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र फिल्म आयोजन है. वे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी हिस्सा बने. 'Captain America: The Winter Soldier' में उन्होंने खलनायक अलेक्जेंडर पियर्स का किरदार निभाया.

रेडफोर्ड का निधन 16 सितंबर 2025 को यूटा के संडांस में उनके घर पर हुआ. वे सोते हुए चले गए. परिवार ने निजता का अनुरोध किया है. उनकी विरासत फिल्मों और स्वतंत्र सिनेमा में बनी रहेगी. शुरुआत में उन्हें 'कैलिफोर्निया का एक सुनहरे बालों वाला लड़का' कहा जाता था, लेकिन उनकी आकर्षक मुस्कान और कॉन्फिडेंट चेहरे ने उन्हें आधे सदी तक हॉलीवुड का सबसे सफल हीरो बनाया. दुनिया भर में वे सबसे पसंदीदा सितारों में शुमार थे. रोमांटिक भूमिकाओं में जैसे 'Out of Africa' में उन्होंने दिल जीता. राजनीतिक फिल्मों जैसे 'The Candidate' और 'All the President's Men' में गंभीरता दिखाई.

अपनी कमाई से उन्होंने 1970 के दशक में संडांस इंस्टीट्यूट और फेस्टिवल शुरू किया, जो छोटी-छोटी अनोखी फिल्मों को प्रोत्साहन देता था. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिल्म 'Ordinary People' (1980) से सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक का पुरस्कार जीता.

वे पॉल न्यूमैन के साथ बनी दो शुरुआती फिल्मों 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969) और 'The Sting' (1973) के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं. दोनों फिल्में क्लासिक बनीं. उनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन न्यूमैन की 2008 में मौत के बाद वे फिर कभी साथ नहीं आए. 'Butch Cassidy' ने रेडफोर्ड को रातोंरात स्टार बनाया, लेकिन वे कभी सेलिब्रिटी लाइफ से सहज नहीं हुए. उन्होंने कहा था, "लोग मेरे दिखने पर इतना ध्यान देते हैं कि मैं खुद को लेकर असहज हो जाता हूं. रॉबर्ट रेडफोर्ड होना आसान नहीं."

वे अपनी लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करते थे. उन्होंने 1970 के शुरुआत में यूटा के इलाके में जमीन खरीदकर परिवार के लिए छुट्टी की जगह बनाई थी. ज्यादातर सितारों की तरह उनकी प्राइवेसी बनी रही. पहली पत्नी लोला वैन वेगनन से 25 साल से ज्यादा शादीशुदा रहे, 1985 में तलाक हो गया. 2009 में उन्होंने जर्मन कलाकार और लंबे समय की साथी सिबिल सजगर्स से दूसरी शादी की.

