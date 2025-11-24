हर पल आखिरी लगता है...धर्मेंद्र ने जब लिखी थी ऐसी बात, फैंस को दी थी सीख

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. वह पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे. इस खबर से फैंस ही नहीं सेलेब्स भी शोक व्यक्त कर रहे हैं. हिंदी सिने जगत के 'ही मैन' धर्मेंद्र जितना अपनी अदायगी से दर्शकों को लुभाया है. उतना ही सोशल मीडिया पोस्ट से भी उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन एक पोस्ट ऐसा था, जिसे देखने के बाद फैंस उनकी जिंदगी के लिए चिंता करने लगे थे. हालांकि कुछ समय बाद ही सुपरस्टार ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था.

दरअसल, धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर अपना पोट्रेट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हर पल लगता है…… पल ये आखिरी है. जी भर कर लूं बातें मैं आपसे, ऐसा सभी को लगता है. हमेशा साहसी और पॉजिटिव बने रहो दोस्तों.” सोशल मीडिया पर सुपरस्टार धर्मेंद्र की लेटेस्ट पोस्ट पर उनके बेटे और एक्टर सनी देओल ने दिल वाले इमोजी के साथ अपने जज्बात दिखाए थे. वहीं, उनके प्रशंसक हो गए थे और कमेंट कर एक्टर से कहा कि वह ऐसी बातें न किया करें.

इसके अलावा एक यूजर ने लिखा था, “ऐसा मत बोलिए सर जी.” एक अन्य यूजर ने धर्मेंद्र को जिंदादिल बताते हुए आगे लिखा था, “धरम जी, सपने में भी कभी ऐसा ख्याल न लाइए. आप ऐसी बातें ना करें. आपको नहीं पता कि आप कितनों को जीने का हौसला देते हैं. आप खुश, दीर्घायु और हमेशा स्वस्थ रहे. ईश्वर से यही प्रार्थना है.” अब जब सुपरस्टार इस दुनिया में नहीं हैं तो फैंस का दिल टूट गया है.