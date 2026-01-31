विज्ञापन

विदेश में जब सेलिना जेटली से हुई बदसलूकी, प्रीति जिंटा ने दिखाया फौजी तेवर, 20 साल पहले हुआ था कुछ ऐसा
सेलिना जेटली ने प्रीति जिंटा को दी जन्मदिन की बधाई

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली तलाक और बच्चों से दूरी का गम झेल रही हैं. इतने गम और दुख के बीच भी वे अपने दोस्तों को बधाई देने और उनके साथ खुशियां बांटने का मौका नहीं छोड़ती हैं. अब उन्होंने अपनी करीबी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को जन्मदिन की बधाई दी है और एक किस्सा भी शेयर किया, जिसे वे आज तक नहीं भूल पाई हैं. सेलिना जेटली ने प्रीति जिंटा को फौजी की बहादुर बेटी बताया और पोस्टर के जरिए साल 2006 की उस घटना को याद किया, जब बिना किसी भेदभाव के उन्होंने विदेशी धरती पर उनकी मदद की थी. उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका के स्थानीय आयोजक ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी और प्रीति ने कैसे उनके लिए अपनी आवाज उठाई थी.

सेलिना जेटली ने सुनाया किस्सा 

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर घटना का जिक्र करते हुए लिखा, "प्रीति जिंटा, नाम से अच्छी, स्वभाव से ब्रिगेड कमांडर. मेरी प्यारी प्रीति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, एक फौजी बेटी! दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और हिम्मत की धनी महिला!" उन्होंने आगे लिखा, "आज उनके जन्मदिन पर, मैं 2006 के हमारे "हीट" विश्व दौरे की एक घटना के बारे में बताना चाहती हूं. उस वक्त प्रीति, मैं, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और सुष्मिता सेन साथ थे. इस कॉन्सर्ट टूर में मेरे सभी साथी कलाकार शानदार थे, लेकिन अमेरिका में स्थानीय आयोजक के साथ मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें प्रीति ने अपनी आंखों से देखा. मैं कभी नहीं भूल सकती कि प्रीति ने कैसे मेरे लिए आवाज उठाई थी, उसमें कोई बनावटीपन, कोई शोर-शराबा नहीं था. वो एक फौजी की बेटी की आवाज थी."

सेलिना ने आगे लिखा, "जुड़वां बच्चों की मां होने के नाते, मैं सचमुच मानती हूं कि दुनिया प्रीति जैसी उन महिलाओं के सहारे चलती है जो "काफी अच्छी" हैं. वह सशक्त महिलाओं की जीती-जागती मिसाल हैं. उनके अंदर वो साहस है, जो सिर्फ एक फौजी की बेटी के अंदर ही हो सकता है." बता दें कि प्रीति और सेलिना ने साथ में कोई भी फिल्म नहीं की है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. दोनों आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, और शायद यही वजह है कि दोनों का रिश्ता खूबसूरत होने के साथ मजबूत भी है.

