Box Office Report January 30, 2026:  'बॉर्डर 2' के आगे कितनी चली 'मर्दानी 3'? जानें मायासभा, धुरंधर और वलाथु वशाथे कल्लन का कलेक्शन 

30 जनवरी को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ की ओपनिंग निराशाजनक रही. रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आइए देखते हैं कि इसकी रिलीज का बॉर्डर 2 के कलेक्शन पर, साथ ही मायासभा, धुरंधर, गांधी टॉक्स और वलथु वशथे कल्लन जैसी अन्य फिल्मों के कलेक्शन पर क्या असर पड़ा.

मर्दानी 3 का ओपनिंग डे कलेक्शन

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. आखिरकार, 30 जनवरी को यह इंतजार खत्म हुआ, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई. अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3.80 करोड़ रुपये कमाए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का कुल कलेक्शन 60 करोड़ रुपये है.

बॉर्डर 2 का शुक्रवार का कलेक्शन

वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 ने अपने आठवें दिन 11 करोड़ रुपये कमाए. पहले दिन और वीकेंड के बाद फिल्म का कलेक्शन कम हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ रुपये कमाए थे और इसका सबसे ज्यादा कलेक्शन चौथे दिन 59 करोड़ रुपये था. फिल्म ने अब तक कुल 235.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. मर्दानी 3 का फिल्म के कलेक्शन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है.

विजय सेतुपति की गांधी भी कल रिलीज हुई

विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी स्टारर फिल्म गांधी टॉक्स ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. किशोर बेलेकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक साइलेंट फिल्म (बिना डायलॉग वाली) है.

मायासभा: द हॉल ऑफ इल्यूजन, तुम्बाड के डायरेक्टर की फिल्म

साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मायासभा - द हॉल ऑफ इल्यूजन 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12 लाख रुपये कमाए.

धुरंधर का 56वें ​​दिन का कलेक्शन

रणवीर सिंह की धुरंधर आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर 56 दिन पूरे करने के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई. कल, इस स्पाई थ्रिलर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 35 लाख रुपये कमाए. इसके साथ, धुरंधर का अब तक का कुल कलेक्शन भारत में 835.85 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1301.5 करोड़ रुपये हो गया है.

वलथु वशथे कल्लन का पहले दिन का कलेक्शन

बीजू मेनन और जोजू जॉर्ज की वलथु वशथे कल्लन ने पहले दिन 1.1 करोड़ रुपये कमाए. यह मलयालम फिल्म जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट की है.

