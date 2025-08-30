विज्ञापन

इमरान हाशमी की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- सीरियल किसर का यूं ही नहीं आया दिल

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो रियल लाइफ में रील लाइफ से बिल्कुल अलग हैं. उनकी पत्नी भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.

खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं इमरान हाशमी की पत्नी
बॉलीवुड के सीरियल किलर इमरान हाशमी बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. वो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है मगर वो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हैं. वो वन वुमेन मैन हैं. इमरान हाशमी ने परवीन शहानी से शादी की है. दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट स दूर रखना पसंद करते हैं. इमरान इतने बड़े स्टार हैं लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का असर कभी परवीन पर नहीं पड़ा. परवीन हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. आपको परवीन की 10 फोटोज दिखाते हैं.

इमरान हाशमी और परवीन शहानी की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं हैं. दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते थे.

इमरान और परवीन ने 6-7 साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया. जब इमरान इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे तब परवीन उनके साथ खड़ी थीं.

जब इमरान ने बॉलीवुड में कदम रखा और उन्हें पहचान मिली तो उनकी इमेज सीरियल किसर वाली बन गई थी. जिससे परवीन को कोई फर्क नहीं पड़ा.

परवीन को इमरान की इस इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन  उनके परिवार को थी. जिसकी वजह से वो उनकी शादी के खिलाफ थे.

इमरान और परवीन ने साल 2006म में शादी की थी. परिवार के खिलाफ जाकर परवीन ने इमरान से शादी की थी. इस कपल का एक क्यूट बेटा अयान है.

परवीन इवेंट्स और फंक्शन में बहुत ही कम जाना पसंद करती हैं. वो इमरान के साथ किसी इवेंट में बहुत ही कम नजर आती हैं.

परवीन एक टीचर भी रह चुकी हैं. अब वो अपने बच्चे की परवरिश पर पूरा ध्यान दे रही हैं.

परवीन सोशल मीडिया पर भी काफी कम एक्टिव रहती हैं. को कुछ इवेंट्स पर ही फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं.

परवीन के इंस्टाग्राम पर 37.7 हजार फॉलोअर्स हैं. उनका इंस्टाग्राम इमरान और बेटे अयान की फोटोज और वीडियो से भरा है.

परवीन को हाल ही में इमरान के साथ स्पॉट किया गया था. दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

