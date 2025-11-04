विज्ञापन

भारत ही नहीं 5 देशों में भी नहीं लगा ‘हक’ पर किसी तरह का कट, फिल्म में दिखेगी एक मुस्लिम मां की कहानी

जंगली पिक्चर्स की फिल्म 'हक़' को भारत, यूएई, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी कट के सेंसर से मंजूरी

भारत समेत 5 देशों में बिना कट के पास हुई इमरान हाशमी–यामी गौतम की फिल्म ‘हक़’
नई दिल्ली:

जंगली पिक्चर्स की फिल्म ‘हक़' को भारत, यूएई, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी कट के सेंसर से मंजूरी इमरान हाशमी और यामी गौतम की आने वाली फिल्म हक़ 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है. रिलीज़ से पहले ही फिल्म को भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के पास कर दिया गया है. जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म को भारत में U/A 13+, यूएई में PG-15, और यूके, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में PG सर्टिफिकेट मिला है.

फिल्म की कहानी भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है. यह परिवार, धर्म, न्याय, आस्था, पहचान, समानता और कानून जैसे मुद्दों को उठाती है. खासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आने वाले समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)को लेकर. कहानी एक ऐसी मां की है जो अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए CrPC की धारा 125 के तहत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है.

अलग-अलग देशों में बिना किसी कट के मंजूरी मिलना इस फिल्म के संतुलित और सशक्त संदेश की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी हक़ में इमरान हाशमी और यामी गौतम के साथ डेब्यू कर रही वर्तिका सिंह के अलावा शीबा चड्ढा, डेनिश हुसैन और असीम हत्तंगड़ी जैसे बेहतरीन कलाकार नज़र आएंगे. फिल्म हक़ समान नागरिक संहिता, ट्रिपल तलाक और कानून के तहत लैंगिक समानता जैसे संवेदनशील विषयों को उजागर करती है. रेशु नाथ द्वारा लिखित यह फिल्म जंगली पिक्चर्स की राज़ी, तलवार, बधाई हो और बधाई दो जैसी दमदार फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ाती है और 7 नवंबर 2025 को दुनियाभर में रिलीज़ होगी.
 

Haq, Film Haq, Haq Release Date, Emraan Hashmi, Yami Gautam
