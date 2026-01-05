बॉक्स ऑफिस के धुरंधर बने पति तो ओटीटी की धुरंधर बनी पत्नी, नेटफ्लिक्स पर सुपरहिट हुई 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म

यामी गौतम और इमरान हाशमी के लीड रोल वाली हक थियेटर्स में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब ओटीटी पर आ गई है. इस फिल्म को ओटीटी पर अलग ही प्यार मिल रहा है. शायद मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि सिनेमाघरों से उतरने के बाद जब ये फिल्म ओटीटी पर आएगी तो इसे इतना प्यार मिलेगा. बॉक्स ऑफिस पर तो हक ने महज 29 करोड़ की कमाई की थी. जबकि फिल्म का बजट 40 करोड़ था. इस लिहाज से ये फिल्म फायदेमंद नहीं थी लेकिन ओटीटी पर इसे हिट फिल्म वाले लेवल का प्यार मिल रहा है.

आदित्य धर का गुडलक चार्म आया यामी के काम!

धर फैमिली के लिए ये वक्त काफी अच्छा चल रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ यामी गौतम के पति आदित्य धर की धुरंधर रुकने का नाम नहीं ले रही है. लेटेस्ट रिलीज आंकड़ों की मानें तो इस फिल्म ने अभी तक 1240 करोड़ की कमाई कर ली है. इस लिहाज से आदित्य धर के लिए 2025 की क्लोजिंग ही नहीं 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार रही है. जनवरी में भी धुरंधर की कमाई जारी है और ऐसा लग रहा है कि अभी बॉर्डर-2 की रिलीज तक इस फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है.

ओटीटी पर बड़ी फिल्म बनी हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “अभी-अभी Netflix पर #Haq देखी. एक जबरदस्त स्क्रिप्ट, शानदार और असली डायरेक्शन और सभी कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली एक पावरफुल फिल्म. यामी ने अपने करियर के सबसे मजबूत किरदारों में से एक निभाया है, हर सीन आपके दिमाग में बस जाता है. सच में आप इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेज में से एक हैं. इमरान हाशमी हमेशा की तरह शानदार हैं. जो लोग सच में अच्छी सिनेमा पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म देखने की बहुत ज्यादा सलाह दी जाती है. @yamigautam @emraanhashmi.” एक ने लिखा, “अविश्वसनीय कहानी, एक्टिंग और इसका गहरा असर. मैं अब जिंदगी भर के लिए आपका फैन हो गया हूं. #Haq #Netflix”

Well, @yamigautam and @emraanhashmi have proven why stories that originates from within the society or a nation holds the power of redefining it.



Unbelievable narration, act and shall leave a lasting impact.



I am now a fan of yours for the lifetime. #Haq #Netflix pic.twitter.com/zpwTPMKpwC — Covert Gaze (@covertgaze) January 1, 2026