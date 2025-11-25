दे दे प्यार दे 2, 120 बहादूर और मस्ती 4 पर भारी पड़ी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देख कहेंगे-धो डाला

21 नवंबर को सिनेमाघरों पर 1-2 नहीं बल्कि 8 साउथ की फिल्में रिलीज हुई हैं. जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं. इन्हीं में से एक मलयालम फिल्म ईको है.आज के समय में मलयालम फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है. इनकी कहानी बाकियों से काफी हटकर होती हैं जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती हैं. मलयालम फिल्म ईको ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. वर्ल्डवाइड इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं कि ईको ने तीन दिन में कितनी कमाई कर ली है.इस फिल्म से सबसे तगड़ी कमाई केरला में की है.
Kerala - 5.3 Crores
Rest of India - 1.25 Crores
Overseas - 5.05 Crores
Total - 11.60 Crores ????????????
BIGGEST OPENING WEEKEND for Sandeep & Dinjith ????
Dethroned director's previous best Kishkindha Kaandam 4 days weekend… pic.twitter.com/iftQgIkWE2
तीन दिन में किया इतना कलेक्शन
ईको के वीकेंड वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये काफी शानदार रहा है. फिल्म ने तीन दिनों में केरला में 5.3 करोड़, बाकी राज्यों में 1.25 करोड़ और ओवरसीज 5.05 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 11.60 करोड़ हो गया है. ये संदीप और दिनित के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म बनी है. ईको के लिए ये पहला वीकेंड शानदार रहा है. अगर फिल्म इसी तरह से कमाई करती रही तो इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा रिकॉर्ड बनाने में. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का कुल बजट करीब 5 करोड़ रुपये है.
ये है स्टार कास्ट
ईको एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है. इस फिल्म को दिनजीत अय्याथन ने डायरेक्ट किया है और इसे राइटर बहुल रमेश, एक्टर संदीप प्रदीप ने लिखा है. फिल्म में संदीप प्रदीप, विनीत, नारायण, बीनू पप्पू और अशोकन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक रहस्यमयी डॉग ब्रीडर की खोज है जो सालों से लापता है. इसे लेकर अचानक से कुछ खुलासे होते हैं. ये फिल्म आपको पकड़ कर रखती है. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस से भी अच्छे रिव्यू मिले हैं. जिसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है.
