Deewaniyat Collection: सनम तेरी कसम जैसा नहीं हर्षवर्धन की दीवानियत का हाल, 3 दिनों में फैंस ने लुटाया प्यार

Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को दर्शकों से दीवानों वाला प्यार मिलता दिख रहा है, जिसके चलते तीन दिनों में थामा के फिल्म ने छक्के छुड़ा दिए हैं. 

Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन डे 3
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: दीवाली के मौके पर दो बॉलीवुड फिल्मों ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी. एक थी आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दिकी की थामा तो दूसरी है एक दीवाने की दीवानियत, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिव्यू मिला. वहीं इसका असर फिल्म की कमाई पर भी देखने को मिला. बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों को दर्शक पसंद कर रहे हैं. लेकिन बजट की बात की जाए तो थामा जहां अपने बजट की कमाई वसूलने से दूर है तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत बजट के बेहद करीब पहुंच चुकी है. वहीं इस बार हर्षवर्धन राणे की फिल्म का सनम तेरी कसम जैसा हाल बॉक्स ऑफिस पर होते हुए नहीं दिख रहा है. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सनम तेरी कसम साल 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें हर्षवर्धन राणे नजर आए थे. यह फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शकों का प्यार बॉक्स ऑफिस पर बटोर नहीं पाई. लेकिन जब इसे दोबारा रिलीज किया गया तो इसने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी. वहीं फिल्म के गाने एक बार फिर चर्चा में आ गए थे. 

एक दीवाने की दीवानियत की बात की जाए तो पहले दिन हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 9 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 7.75 करोड़ का रहा. जबकि तीसरे दिन कमाई 6 करोड़ रही है. इसके चलते भारत में 22.75 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 25 करोड़ पार हो गया. जबकि फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ का बताया गया है. इसके चलते फिल्म अपने बजट की कमाई से कुछ ही दूरी पर है.   

