महाभारत की 'द्रौपदी' को कहते थे टीवी की मधुबाला, यंग दिनों की 7 फोटो में खोए फैंस, 5वीं पर बोले- ऐसी और नहीं होगी 

रूपा गांगुली भारतीय टेलीविजन और फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी के किरदार से मिली थी. अपनी दमदार अदाकारी और मजबूत स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए मशहूर रूपा ने हिंदी और बंगाली सिनेमा, थिएटर और टीवी में लंबा और सफल करियर बनाया. एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की. रूपा अपने टाइम की खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी हैं. आज हम आपको उनकी जवानी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं.

रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई जोगमाया देवी कॉलेज से पूरी की. उन्होंने 1985 में बंगाली फिल्मों से अभिनय की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान 1988 के महाभारत में द्रौपदी के रोल से मिली.

रूपा ने महाभारत, अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो जैसे टीवी शो और कई बंगाली-हिंदी फिल्मों में काम किया. एक्टिंग के अलावा वे थिएटर में भी सक्रिय रहीं और उनकी गायकी की भी सराहना की गई.

1992 में उन्होंने ध्रुब मुखर्जी से शादी की, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया.

इस शदी से कपल का एक बेटा है- आकाश , जो तलाक के बाद पिता के साथ रह गया, जबकि रूपा ने अपने करियर और पब्लिक लाइफ को आगे बढ़ाया.

रूपा गंगुली ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की और बाद में राज्यसभा सांसद बनीं. रूपा को नेशनल फिल्म अवॉर्ड, बांग्ला फिल्मफेयर अवॉर्ड और कई टीवी अवॉर्ड्स मिले, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण हैं.

रूपा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती हैं और कई अभियानों से जुड़ी हैं.

रूपा गांगुली राजनीति, एक्टिंग और सामाजिक कार्य तीनों क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए अपनी मजबूत छवि और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं.