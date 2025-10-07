विज्ञापन

शाहरुख खान की उस फिल्म का पता है नाम जिसने साउथ में कमाए 200 करोड़, बताया तो कहलाएंगे फिल्मों के उस्ताद

शाहरुख खान उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनकी अपील पैन इंडिया है. इसका सबूत उनकी ये फिल्म है जो किसी भी बॉलीवुड एक्टर की साउथ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान की उस फिल्म का पता है नाम जिसने साउथ में कमाए 200 करोड़, बताया तो कहलाएंगे फिल्मों के उस्ताद
साउथ में भी झंडे गाड़ चुके हैं शाहरुख खान
नई दिल्ली:

शाहरुख खान का जादू सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि अब साउथ इंडिया में भी अपना रंग दिखा चुका है. उनकी फिल्म ‘जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि आंकड़े खुद नई कहानी कह रहे हैं. आम तौर पर माना जाता है कि साउथ इंडियन दर्शक अपनी लोकल फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देते हैं. लेकिन किंग खान की करिश्माई मौजूदगी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है. जवान एक ऐसी मूवी है जिसने न सिर्फ हिंदी बेल्ट बल्कि साउथ इंडिया से भी जबरदस्त कमाई की है. सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शाहरुख खान के नाम का दम साउथ में भी दिखा है. '
 

कहानी जो दिल और सीटियां दोनों जीत ले
‘जवान' की कहानी एक्शन, इमोशन और ड्रामा का धमाकेदार मिक्स है. इसमें शाहरुख खान डबल अवतार में नजर आते हैं, एक आम आदमी, जो सिस्टम की गड़बड़ियों से लड़ता है, और दूसरा एक रहस्यमयी शख्सियत, जो समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है. फिल्म का हर मोड़ दर्शकों को सीट से बांधे रखता है, और जब-जब शाहरुख स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है.

साउथ में किंग खान का जलवा
इस फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि कहानी और एक्टिंग में दम हो तो भाषाई बैरियर फिल्म को हिट बनाने में कभी आड़े नहीं आता. इसका सबूत है जवान मूवी को साउथ इंडिया से मिलने वाला प्यार. बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस नाम के हैंडल ने ट्वीट कर ये दावा किया है कि जवान साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

ट्वीट में लिखा है कि जवान इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने साउथ में 200 करोड़ रु. का ग्रॉस कारोबार किया है. ये शाहरुख खान की स्टार पावर का नतीजा है. ये ट्वीट खुद गवाही देता है कि शाहरुख खान का स्टारडम सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक नहीं, बल्कि चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलुरु में भी उतना ही बड़ा है. Sacnilk वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1160 करोड़ रु. का कलेक्शन किया. भारत में मूवी का ग्रॉस कलेक्शन 760 करोड़ रु. रहा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Jawan, Entertainment News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com