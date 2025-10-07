शाहरुख खान की उस फिल्म का पता है नाम जिसने साउथ में कमाए 200 करोड़, बताया तो कहलाएंगे फिल्मों के उस्ताद

शाहरुख खान का जादू सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि अब साउथ इंडिया में भी अपना रंग दिखा चुका है. उनकी फिल्म ‘जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि आंकड़े खुद नई कहानी कह रहे हैं. आम तौर पर माना जाता है कि साउथ इंडियन दर्शक अपनी लोकल फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देते हैं. लेकिन किंग खान की करिश्माई मौजूदगी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है. जवान एक ऐसी मूवी है जिसने न सिर्फ हिंदी बेल्ट बल्कि साउथ इंडिया से भी जबरदस्त कमाई की है. सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शाहरुख खान के नाम का दम साउथ में भी दिखा है. '



#Jawan is the *only* Bollywood film to gross over ₹200 crore from south. ????????????



That's the unstoppable STAR POWER of #ShahRukhKhan — A phenomenon that knows no boundaries. Brand @iamsrk ???????????? pic.twitter.com/PZ3PZiXqWf — Bollywood Box Office (@Bolly_BoxOffice) September 7, 2025

कहानी जो दिल और सीटियां दोनों जीत ले

‘जवान' की कहानी एक्शन, इमोशन और ड्रामा का धमाकेदार मिक्स है. इसमें शाहरुख खान डबल अवतार में नजर आते हैं, एक आम आदमी, जो सिस्टम की गड़बड़ियों से लड़ता है, और दूसरा एक रहस्यमयी शख्सियत, जो समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है. फिल्म का हर मोड़ दर्शकों को सीट से बांधे रखता है, और जब-जब शाहरुख स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है.

साउथ में किंग खान का जलवा

इस फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि कहानी और एक्टिंग में दम हो तो भाषाई बैरियर फिल्म को हिट बनाने में कभी आड़े नहीं आता. इसका सबूत है जवान मूवी को साउथ इंडिया से मिलने वाला प्यार. बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस नाम के हैंडल ने ट्वीट कर ये दावा किया है कि जवान साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

ट्वीट में लिखा है कि जवान इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने साउथ में 200 करोड़ रु. का ग्रॉस कारोबार किया है. ये शाहरुख खान की स्टार पावर का नतीजा है. ये ट्वीट खुद गवाही देता है कि शाहरुख खान का स्टारडम सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक नहीं, बल्कि चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलुरु में भी उतना ही बड़ा है. Sacnilk वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1160 करोड़ रु. का कलेक्शन किया. भारत में मूवी का ग्रॉस कलेक्शन 760 करोड़ रु. रहा.