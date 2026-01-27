दिशा पटानी के 5 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर का फेस हुआ रिवील! वायरल वीडियो ने देख फैंस बोले- ये कितना हैंडसम है

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी बीते कुछ दिनों से हर जगह छाई हुई हैं. इस बार वो अपनी किसी फिल्म के लिए बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू को डेट कर रही हैं. तलविंदर के साथ दिशा की वीडियो वायरल हुई थी. इस वीडियो में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे थे. ये वीडियो कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन की शादी का है. उसके बाद से दोनों को कई बार साथ देखा जा चुका है. तलविंदर हमेशा मीडिया के सामने फेस कवर किए हुए नजर आते हैं. वो फेस मास्क पहनते हैं जिसकी वजह से लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा है. मगर अब उनका फेस रिवील हो गया है और इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

तलविंदर का फेस हुआ रिवील

टीवी एक्टर मोहसिन खान ने गलती से तलविंदर का फेस रिवील कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो जारा खान के साथ लिप सिंक करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में पीछे तलविंदर अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है. जिसकी वजह से वीडियो में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है.इस वीडियो को देखने के बाद लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

तलविंदर का चेहरा देखने के बाद फैंस इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- ये तो कितना हैंडसम है. दूसरे ने लिखा- मेरी इनका चेहरा देखने की बहुत तमन्ना थी. एक ने लिखा- यार दिल जीत लिया.

बता दें दिशा और तलविंदर का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दोनों हाथ पकड़े हुए वॉक करते हुए नजर आए थे. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. हालांकि अभी तक दिशा और तलविंदर दोनों ने ही इस पर चुप्पी साधी हुई है.