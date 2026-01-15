कौन हैं दिशा पटानी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह सिद्धू? दुनिया से छुपा रखा है चेहरा, जानें कितनी है नेट वर्थ

Who is Talwinder Singh Sidhu: पंजाबी सिंगर और प्रोड्यूसर तलविंदर सिंह सिद्धू आजकल सुर्खियों में हैं, लेकिन सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के कारण. बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ उनके रोमांस की अफवाहों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. दोनों को उदयपुर में नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी में एक साथ देखा गया था. इस गॉसिप ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया है. आइए जानते हैं तलविंदर कौन हैं और कैसे वह इस मुकाम पर पहुंचे और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

कौन हैं तलविंदर सिंह?

1997 में पंजाब के तरन तारन में जन्मे तलविंदर का म्यूजिक से रिश्ता तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ़ चार साल के थे. 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया जब उनका परिवार सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में चला गया. यह बदलाव उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि कैलिफोर्निया की अलग-अलग संस्कृति में रहने से उन्हें अपनी जाट सिख जड़ों को वेस्टर्न हिप-हॉप, R&B और इलेक्ट्रॉनिक सिंथ्स के साथ मिलाने का मौका दिया और उन्हें Gen-Z सुनने वालों के दिलों में जगह बनाने में मदद की है.

कैसे बनाई करोड़ों की संपत्ति

जो बात सच में हैरान करने वाली है, वह यह है कि उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे जमीन से खड़ा किया. SoundCloud और YouTube पर कवर से शुरुआत करके, आखिरकार उन्हें 2022 में कमो जी और धुंधला जैसे हिट गानों से बड़ी सफलता मिली. Moneycontrol के अनुसार, उनकी नेट वर्थ लगभग 11.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. तलविंदर ने खुद को ग्लोबल म्यूजिक सीन में एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं है. पिछले अक्टूबर में अपने पहले फुल-लेंथ एल्बम, मिसफिट के साथ उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया.

चेहरे पर लगाते हैं मास्क

अपने करियर के ज्यादातर समय में, उन्होंने चेहरे पर पेंट या मास्क पहनकर परफॉर्म किया है, पहचान बनाने के बजाय गुमनामी को चुना है, ताकि उनकी पहचान उनकी आवाज बन सके. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरों में वह मास्क पहने नजर आते हैं.

दिशा के साथ रिश्ता

तलविंदर और दिशा सच में डेट कर रहे हैं या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है. लेकिन वायरल वीडियो ने नेटिजन्स को जरूर यकीन दिला दिया है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है. दिशा ने तलविंदर से पहले एक्टर टाइगर श्रॉफ को डेट किया था. वर्क फ्रंट की बात करें तो, दिशा अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल और शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ ओ' रोमियो में नजर आएंगी.