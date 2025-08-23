चिरंजीवी की 70वीं सालगिरह पर डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला का ऐलान, मेगास्टार संग लाएंगे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

मेगास्टार चिरंजीवी के 70वें जन्मदिन के ऐतिहासिक मौके पर, जिसे दुनियाभर में उनके फैंस ने धूमधाम से मनाया, फिल्ममेकर श्रीकांत ओडेला ने एक दिल छू लेने वाला वादा साझा किया है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. युवा निर्देशक, जिसने दर्शकों से खूब सराहना पाई, ने अपने पसंदीदा आइडल चिरंजीवी के लिए एक भावुक नोट लिखा. इसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है, जो चिरंजीवी को वैसे ही दिखाएगी जैसा उनके फैंस हमेशा से देखना चाहते थे. श्रीकांत खुद मेगास्टार के जबरदस्त प्रशंसक हैं और उन्होंने अपनी सोच को एक अनोखे अंदाज में बयान किया. उन्होंने चिरंजीवी की तुलना एक टी-रेक्स से की है.

ठीक एक टी-रेक्स की तरह, जो अपने समय का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली जीव था, चिरंजीवी को सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में देखा गया है - जिसे रोकना नामुमकिन है, जो सबको हैरान कर देता है, और जो असल जिंदगी से भी बड़ा है. श्रीकांत के लिए, यह तुलना यह बताती है कि वे अपने पसंदीदा एक्टर को किस तरह देखते हैं: सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सिनेमाई हस्ती के रूप में जो अपनी मौजूदगी और बेजोड़ एनर्जी से स्क्रीन पर छा सकता है. ​उनके शब्दों में उनकी तारीफ और इरादे दोनों साफ थे. उन्होंने एक ऐसी फिल्म का वादा किया है जो चिरंजीवी की पूरी ताकत को सामने लाएगी, ठीक उसी तरह जैसे टी-रेक्स अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है.

जो लोग चिरंजीवी को नहीं जानते, उनके लिए वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक माने जाते हैं. वो एक ऐसे आइकॉन हैं जिन्होंने अपनी अलग-अलग भूमिकाओं, करिश्मे और हर पीढ़ी में अपनी पकड़ से स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी. जो लोग उन्हें जानते हैं, उनके लिए यह ऐलान और भी खास मायने रखता है. ये ऐलान उनके 70वें जन्मदिन पर किया गया, जिसने इस मौके को और ऐतिहासिक बना दिया. एक फैन से डायरेक्टर बने शख्स ने अपने हीरो को सबसे बड़ा सिनेमाई तोहफा देने का खून से किया वादा सबको छू गया.

इस ऐलान को लेकर जो उत्साह दिखा, वो गजब का था. बहुत से लोग इसे चिरंजीवी के बर्थडे पर आए सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे रोमांचक अपडेट बता रहे हैं. फैंस इसे पहले से ही एक बड़े धमाके की शुरुआत मान रहे हैं.उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट पर्दे पर एक ज़बरदस्त तूफान लेकर आएगा. एक ऐसा तूफान जिसमें विरासत, जुनून और इमोशन का मेल होगा, जैसा पहले बहुत कम देखा गया है.

श्रीकांत ओडेला ने इस प्रोजेक्ट में अपनी सालों की लगन और दीवानगी झोंक दी है. वहीं चिरंजीवी इसमें उस किरदार को निभाने जा रहे हैं, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर सोचकर तैयार किया गया है. इस वजह से यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा होने वाली है. इसे एक ऐतिहासिक जश्न और सिनेमाई त्योहार की तरह देखा जा रहा है. ये फिल्म उस वादे की तरह मानी जा रही है जो आने वाली पीढ़ियों के फिल्म लवर्स तक पहुंचकर पूरा किया जाएगा.