विज्ञापन

मनोज बाजपेयी की इस फिल्म को कर बर्बाद हो गया था डायरेक्टर, डूब गया था कर्ज में, लग गई थी शराब की लत

बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं. इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती हैं तो कुछ का काफी बुरा हाल हो जाता है. फ्लॉप फिल्मों की वजह से बहुत बार प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ता है.

Read Time: 3 mins
Share
मनोज बाजपेयी की इस फिल्म को कर बर्बाद हो गया था डायरेक्टर, डूब गया था कर्ज में, लग गई थी शराब की लत
'दिल पे मत ले यार' की असफलता ने दिवालिया बना दिया था : हंसल मेहता
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं. इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती हैं तो कुछ का काफी बुरा हाल हो जाता है. फ्लॉप फिल्मों की वजह से बहुत बार प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ता है. आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे की डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं.'अलीगढ़,' 'शाहिद,' और 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' जैसी फिल्मों और सीरीज के लिए मशहूर हंसल मेहता ने सोमवार को उस फिल्म को याद किया, जिसके चलते वो दिवालिया हो गए थे. यह फिल्म थी 'दिल पे मत ले यार'. इसे रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए. इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कैसे वह इस फिल्म को बनाने के बाद शराब की लत और कर्जे में डूब गए थे. 

ये भी पढ़ें: इन 5 सुपरस्टार की फिल्मों के लिए थिएटरों में लगती लंबी लाइन, मगर बेटे निकले महाफ्लॉप, एक तो था श्रीदेवी का हीरो

सोमवार को फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म अपने असली उद्देश्य से भटक गई क्योंकि निर्माताओं ने स्क्रिप्ट से समझौता करने का फैसला किया था. उन्होंने लिखा, "मुझे याद आया कि 'दिल पे मत ले यार' को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं और यह एक अजीब, कड़वा-मीठा अहसास है. 'दिल पे मत ले यार' की शुरुआत सौरभ शुक्ला की एक दमदार पटकथा से हुई थी, तीखी, मजेदार, विध्वंसकारी और संभावनाओं से भरपूर. लेकिन, निर्माताओं के दबाव में हमें इसमें बदलाव करना पड़ा.''

उन्होंने आगे लिखा, "यह विडंबना है कि लालच पर आधारित एक फिल्म खुद लालच की वजह से तबाह हो गई और असफल रही. अब पता चला है कि फिल्म के नेगेटिव्स भी लापरवाही और उपेक्षा के कारण नष्ट हो चुके हैं. इस असफलता ने मुझे शराब, कर्ज और दिवालियापन की गहराई में धकेल दिया. फिर भी, 25 साल बाद मैं आज भी कहानियां सुनाने के लिए खड़ा हूं. इस फिल्म ने मुझे दोस्त दिए, कुछ दोस्त छीने, और ऐसे सबक सिखाए जो आज भी मेरे साथ हैं. मैं उन सबका आभारी हूं. मैंने खुद से और उन लोगों से गिले-शिकवे भुला लिए हैं, जिन्हें मैंने कभी असफलता का जिम्मेदार ठहराया था. एक दिन मैं अपने संस्मरण में इसके बारे में विस्तार से लिखूंगा."

'दिल पे मत ले यार' फिल्म में मनोज बाजपेयी, तब्बू, सौरभ शुक्ला, और गजराज राव जैसे कलाकार थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. इस फिल्म के बाद हंसल मेहता काफी टूट गए थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dil Pe Mat Le Yaar, Movie Dil Pe Mat Le Yaar, Hansal Mehta, Manoj Bajpayee, Actor Manoj Bajpayee
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com