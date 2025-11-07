‘द फैमिली मैन 3’: राज एंड डीके ने दिए बड़े क्रॉसओवर के संकेत, फिर होगा जबरदस्त यूनिवर्स कनेक्शन!

विज्ञापन

‘द फैमिली मैन 3’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के रूप में लौटे हैं, लेकिन इस बार कहानी के साथ-साथ एक और बात ने दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और वो है संभावित क्रॉसओवर!

‘द फैमिली मैन 3’: राज एंड डीके ने दिए बड़े क्रॉसओवर के संकेत
‘द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के रूप में लौटे हैं, लेकिन इस बार कहानी के साथ-साथ एक और बात ने दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और वो है संभावित क्रॉसओवर! मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब निर्देशक राज निदिमोरु और कृष्णा डीके से पूछा गया कि क्या इस सीज़न में भी कोई नया क्रॉसओवर देखने को मिलेगा जैसे पिछली बार ‘फर्ज़ी' के माइकल और श्रीकांत की फोन कॉल में हुआ था तो दोनों का रिएक्शन ही सब कुछ कह गया.

राज मुस्कराते हुए बोले, “समस्या ये है कि डीके बहुत ब्लश कर रहे हैं, और इससे सब कुछ खुल जाता है.” वहीं अमेज़न की टीम पीछे खड़ी थी, जो इशारों में ही कह रही थी कि राज एंड डीके को ज्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. बस, यही एक पल काफी था यह संकेत देने के लिए कि इस बार भी कुछ बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है.

आजकल भारतीय मनोरंजन जगत में क्रॉसओवर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कहानी के अलग-अलग यूनिवर्स को जोड़ना और दर्शकों को साझा यूनिवर्स का अनुभव देना अब दर्शकों की नई पसंद बन गया है. चाहे मैडॉक यूनिवर्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्में हों या राज एंड डीके का अपना स्पाई यूनिवर्स जिसमें ‘फर्ज़ी' और ‘द फैमिली मैन' पहले से जुड़े हैं फैन्स को इन छिपे हुए लिंक और सरप्राइज़ एंट्रीज़ में खास मज़ा आता है. अगर ‘द फैमिली मैन 3' में एक और क्रॉसओवर होता है, तो यह राज एंड डीके के इस यूनिवर्स को भारत का सबसे रोमांचक ओटीटी यूनिवर्स बना देगा.

मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, और इस बार नए जुड़ने वाले कलाकारों जयदीप अहलावत और निमरत कौर के साथ यह सीज़न और भी दमदार लग रहा है. रहस्य, एक्शन और क्रॉसओवर का यह मिश्रण दर्शकों के लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाला है. श्रीकांत तिवारी का मिशन इस बार सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स को जोड़ने वाला हो सकता है और यही है ‘द फैमिली मैन 3' की सबसे बड़ी उत्सुकता.

