डिंपल कपाड़िया की यंग डेज की 10 तस्वीरें, देखकर कहेंगे- यूं ही नहीं 16 साल की एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे राजेश खन्ना

हिंदी सिनेमा की सबसे फेमस हीरोइन डिंपल कपाड़िया को जवानी के दिनों में काफी उतार- चढ़ाव देखने को मिला था. 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 17 साल की उम्र में मां बनीं और महज 25 साल की उम्र में पति से अलग रहने लगी थी. वहीं फिल्मों की बात करें, तो उन्हें राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉबी' से मिली, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था. आपको बता दें, बहुत ही कम उम्र में उन्हें शोहरत मिलने लगी थी, लेकिन तमाम ऐशो आराम होने के बावजूद उन्हें काफी दुख भी झेलने पड़े थे. आइए जानते हैं उनके बारे में.



- डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को हुआ था. मुंबई में गुजराती बिजनेसमैन चुन्नीभाई कपाड़िया के जन्मी और पली-बढ़ी डिंपल बचपन से हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखती थीं.



- डिंपल कपाड़िया ने मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी. वह शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उनका सबसे ज्यादा ध्यान एक्टिंग की ओर जाता था.



- डिंपल कपाड़िया के पिता जानते थे कि उनकी बेटी एक्टिंग करने की शौकीन हैं, ऐसे में उन्हें पहला मौका उनके पिता के प्रयासों से मिला, जिन्होंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई.



- जब डिंपल 14 साल की थी, उस समय उन्हें राज कपूर ने साल 1973 में आई फिल्म बॉबी ऑफर की थी. इस फिल्म के बाद वह रातोंरात स्टार बन गई थी.



- बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें, फिल्म 'बॉबी' की रिलीज से पहले ही उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी, जो उनसे 15 साल बड़े थे.



- डिंपल कपाड़िया महज 17 साल की उम्र में मां बनी और उनकी दो बेटियां हुई, जिनका नाम ट्विंकल और रिंकी है. बता दें, दोनों पालन-पोषण के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्में छोड़ दीं थी.



- डिंपल लगभग 12 साल तक फिल्मों से दूर रहीं थी. बता दें, उन दिनों हीरोइन का शादी और मां बनने के बाद अपने करियर से पीछे हट जाना आम बात थी, जबकि हीरो बिना किसी रुकावट के फिल्में करना जारी रखते थे.



-1980 के दशक में डिंपल और राजेश के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद वह 1982 में अपनी बेटियों को लेकर अलग हो गईं.



- डिंपल कपाड़िया ने दोबारा शादी नहीं की. उन्होंने और राजेश खन्ना ने औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया था. हालांकि दोनों अलग- अलग रहते थे.



- एक दशक से ज्यादा समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बाद, डिंपल ने 1985 में 'सागर' से फिल्मों में शानदार वापसी की. इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा.