लेप्रोसी होने के बावजूद दी रोमांटिक हिट फिल्म, दोगुनी उम्र के सुपरस्टार से की शादी, 27 में टूटी मैरिज

बॉलीवुड के कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. फिल्मों से ज्यादा ड्रामा उनकी असल जिंदगी में हुआ है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही हिट फिल्म दे दी थी. मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया. उसके बाद ऐसा कमबैक किया कि आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डिंपल कपाड़िया हैं. डिंपल ने बॉबी के लिए स्क्रीन टेस्ट तब दिया था जब वो सिर्फ 14 साल की थीं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.

बचपन में इस बीमारी की हुईं शिकार

कम लोग जानते हैं कि स्टार बनने से पहले डिंपल एक गंभीर बीमारी से जूझ चुकी थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लगभग 12 साल की थीं, तब उन्हें कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) हो गया था, जिसका असर उनकी कोहनी पर दिखाई देता था. इसी दौरान उनकी किस्मत ने करवट ली. राज कपूर को उनके बारे में पता चला और उन्होंने डिंपल से मिलने की इच्छा जताई. राज कपूर को एक खूबसूरत लड़की के बारे में बताया गया जो इस बीमारी से पीड़ित है, और जब उन्होंने डिंपल को देखा, तो बस उन्हें ‘बॉबी' के लिए चुन लिया. डिंपल कहती हैं कि वो वक्त उनके लिए बिल्कुल जादुई था. जो चाहा, वो मिला, जैसे सब कुछ किसी फिल्म के सीन की तरह हो रहा हो.

15 साल में की शादी और करियर को कहा अलविदा

स्टारडम के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते ही डिंपल ने ऐसा फैसला लिया, जिसने सबको चौंका दिया. 15 साल की उम्र में उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार और अपने क्रश, 30 साल के राजेश खन्ना से शादी कर ली. डिंपल उनकी बहुत बड़ी फैन थीं और एक फ्लाइट में मुलाकात के बाद उन्होंने शादी का मन बना लिया. शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को रोक दिया और पूरी तरह फैमिली लाइफ पर ध्यान दिया. राजेश खन्ना और डिंपल की दो बेटियां हुईं ट्विंकल खन्ना और रिंकू खन्ना.

रिश्तों में दरार और वापसी की शुरुआत

समय के साथ सब कुछ बदलने लगा. राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उनकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ा. डिंपल और राजेश के रिश्तों में दरार आ गई. आखिरकार, डिंपल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग हो गईं और राजेश खन्ना अकेले अपने बंगले में रहने लगे. लेकिन डिंपल यहीं नहीं रुकीं. 25 साल की उम्र में उन्होंने फिर से फिल्मों में कदम रखा. उनका कमबैक भी किसी धमाके से कम नहीं था. ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म ‘सागर' रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. डिंपल का स्टारडम एक बार फिर लौट आया.

आज भी फिल्मों में एक्टिव

कम उम्र में स्टारडम पाना, बीमारी से जूझना, शादी के बाद करियर छोड़ना और फिर इतनी मजबूती के साथ वापसी करना. यह सब डिंपल कपाड़िया को बाकी एक्ट्रेस से अलग बनाता है.उन्होंने ‘सागर' के बाद कई हिट फिल्में दीं और आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं. उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चा सितारा वही है, जो हर गिरावट के बाद और ज्यादा चमककर लौटता है.